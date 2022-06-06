https://ria.ru/20220606/kirkorov-1793389359.html

Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле

Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле - РИА Новости, 06.06.2022

Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле

Филипп Киркоров прокомментировал слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле. Артистка в последнее время редко выходит на связь из Америки с поклонниками, что... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:54

2022-06-06T10:54

2022-06-06T10:54

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филипп киркоров

лайма вайкуле

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле. Артистка в последнее время редко выходит на связь из Америки с поклонниками, что дало им повод решить, будто певица болеет. Киркоров сообщил в комментарии НТВ, что недавно разговаривал с Вайкуле по видеосвязи.Ранее стало известно, что Вайкуле улетела в США вместе с мужем Андреем Латковским. Он в том числе признавался, что артистка проходит медицинское обследование.

https://ria.ru/20220603/kadoni-1792992876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, лайма вайкуле, шоу-бизнес