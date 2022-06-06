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Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220606/kirkorov-1793389359.html
Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле
Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле - РИА Новости, 06.06.2022
Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле
Филипп Киркоров прокомментировал слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле. Артистка в последнее время редко выходит на связь из Америки с поклонниками, что... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:54
2022-06-06T10:54
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
лайма вайкуле
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле. Артистка в последнее время редко выходит на связь из Америки с поклонниками, что дало им повод решить, будто певица болеет. Киркоров сообщил в комментарии НТВ, что недавно разговаривал с Вайкуле по видеосвязи.Ранее стало известно, что Вайкуле улетела в США вместе с мужем Андреем Латковским. Он в том числе признавался, что артистка проходит медицинское обследование.
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знаменитости, филипп киркоров, лайма вайкуле, шоу-бизнес
10:54 06.06.2022
 
Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле

Киркоров рассказал о здоровье улетевшей в США Вайкуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко
Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров прокомментировал слухи об ухудшении здоровья Лаймы Вайкуле. Артистка в последнее время редко выходит на связь из Америки с поклонниками, что дало им повод решить, будто певица болеет.
Киркоров сообщил в комментарии НТВ, что недавно разговаривал с Вайкуле по видеосвязи.

"Мы по видеосвязи с ней разговаривали месяц назад. Лайма прекрасно выглядела. Очередное событие обсуждали, очередную взорвавшуюся творческую бомбу в нашей стране. Она роскошная женщина, ей жить до ста лет!" – сказал Киркоров.

Ранее стало известно, что Вайкуле улетела в США вместе с мужем Андреем Латковским. Он в том числе признавался, что артистка проходит медицинское обследование.
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ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровЛайма ВайкулеШоу-бизнес
 
 
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