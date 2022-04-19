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"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля - РИА Новости, 19.04.2022
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Шоубиз
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"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля
"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля - РИА Новости, 19.04.2022
"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля
Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля, в котором опроверг последние негативные новости о себе. В частности, СМИ сообщали, что он жалуется в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:00
2022-04-19T18:00
шоубиз
знаменитости
максим галкин
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля, в котором опроверг последние негативные новости о себе. В частности, СМИ сообщали, что он жалуется в парикмахерской на свою жизнь, а также, что Алла Пугачева находится в предынфарктном состоянии.Он добавил, что у него все хорошо и обратился к журналистам и блогерам. Ранее на связь с поклонниками из Израиля вышла Алла Пугачева. Она поздравила всех с Вербным воскресеньем.
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знаменитости, максим галкин, алла пугачева, шоу-бизнес
18:00 19.04.2022
 
"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля

Максим Галкин в эмоциональном видео из Израиля опроверг негативные новости о себе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля, в котором опроверг последние негативные новости о себе. В частности, СМИ сообщали, что он жалуется в парикмахерской на свою жизнь, а также, что Алла Пугачева находится в предынфарктном состоянии.

"Написали, что я здесь подозреваюсь уже в чьем-то убийстве! Что я кого-то убил или был свидетелем и полиция меня задержала… Я понимаю, что у вас команда меня очернить, смешать с грязью, показать, насколько мне здесь плохо. Уже написали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии…", – сказал Максим.

Он добавил, что у него все хорошо и обратился к журналистам и блогерам.

"Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали, разотрите и подотритесь. Мне хорошо. Отстаньте от меня", – заключил юморист.

Ранее на связь с поклонниками из Израиля вышла Алла Пугачева. Она поздравила всех с Вербным воскресеньем.
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