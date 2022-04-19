https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html

"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля

"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля - РИА Новости, 19.04.2022

"Мне хорошо": Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля

Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля, в котором опроверг последние негативные новости о себе. В частности, СМИ сообщали, что он жалуется в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:00

2022-04-19T18:00

2022-04-19T18:00

шоубиз

знаменитости

максим галкин

алла пугачева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Максим Галкин записал эмоциональное видео из Израиля, в котором опроверг последние негативные новости о себе. В частности, СМИ сообщали, что он жалуется в парикмахерской на свою жизнь, а также, что Алла Пугачева находится в предынфарктном состоянии.Он добавил, что у него все хорошо и обратился к журналистам и блогерам. Ранее на связь с поклонниками из Израиля вышла Алла Пугачева. Она поздравила всех с Вербным воскресеньем.

https://ria.ru/20220404/orbakayte-1781673841.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим галкин, алла пугачева, шоу-бизнес