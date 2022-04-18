https://ria.ru/20220418/pugacheva-1784036889.html
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля - РИА Новости, 18.04.2022
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля
Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, снимал на телефон происходящее Максим Галкин.На артистке была белоснежная свободная блузка, а также массивные солнцезащитные очки. Рядом с ней сын Гарри складывал салфетку на столе. Другие присутствующие также подняли бокалы в честь праздника.Предыдущая публикация певица была сделана более месяца назад – 10 марта артистка объяснила причины своего отъезда в Израиль. Она отметила, что "каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией".На днях Пугачевой исполнилось 73 года. Она не стала устраивать концерт в честь этого события.
https://ria.ru/20220414/litvinova-1783572873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из ресторана Израиля
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, снимал на телефон происходящее Максим Галкин.
"С Вербным воскресеньем!" – громко сказала певица, подняв бокал с вином.
На артистке была белоснежная свободная блузка, а также массивные солнцезащитные очки. Рядом с ней сын Гарри складывал салфетку на столе. Другие присутствующие также подняли бокалы в честь праздника.
Предыдущая публикация певица была сделана более месяца назад – 10 марта артистка объяснила причины своего отъезда в Израиль. Она отметила, что "каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией".
На днях Пугачевой исполнилось 73 года. Она не стала
устраивать концерт в честь этого события.