https://ria.ru/20220418/pugacheva-1784036889.html

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля - РИА Новости, 18.04.2022

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля

Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:59

2022-04-18T10:59

2022-04-18T10:59

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, снимал на телефон происходящее Максим Галкин.На артистке была белоснежная свободная блузка, а также массивные солнцезащитные очки. Рядом с ней сын Гарри складывал салфетку на столе. Другие присутствующие также подняли бокалы в честь праздника.Предыдущая публикация певица была сделана более месяца назад – 10 марта артистка объяснила причины своего отъезда в Израиль. Она отметила, что "каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией".На днях Пугачевой исполнилось 73 года. Она не стала устраивать концерт в честь этого события.

https://ria.ru/20220414/litvinova-1783572873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес