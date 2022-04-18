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Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
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Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля - РИА Новости, 18.04.2022
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля
Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, снимал на телефон происходящее Максим Галкин.На артистке была белоснежная свободная блузка, а также массивные солнцезащитные очки. Рядом с ней сын Гарри складывал салфетку на столе. Другие присутствующие также подняли бокалы в честь праздника.Предыдущая публикация певица была сделана более месяца назад – 10 марта артистка объяснила причины своего отъезда в Израиль. Она отметила, что "каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией".На днях Пугачевой исполнилось 73 года. Она не стала устраивать концерт в честь этого события.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
10:59 18.04.2022
 
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из Израиля

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками из ресторана Израиля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алла Пугачева разместила свежее видео в социальных сетях, где поздравила всех с Вербным воскресеньем. Примадонна сидела в ресторане вместе с детьми и знакомыми, снимал на телефон происходящее Максим Галкин.

"С Вербным воскресеньем!" – громко сказала певица, подняв бокал с вином.

На артистке была белоснежная свободная блузка, а также массивные солнцезащитные очки. Рядом с ней сын Гарри складывал салфетку на столе. Другие присутствующие также подняли бокалы в честь праздника.
Предыдущая публикация певица была сделана более месяца назад – 10 марта артистка объяснила причины своего отъезда в Израиль. Она отметила, что "каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией".
На днях Пугачевой исполнилось 73 года. Она не стала устраивать концерт в честь этого события.
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