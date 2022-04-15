https://ria.ru/20220415/pugacheva-1783703754.html
Пугачева не стала планировать выступление в день рождения
Пугачева не стала планировать выступление в день рождения - РИА Новости, 15.04.2022
Пугачева не стала планировать выступление в день рождения
Алла Пугачева не планирует устраивать концерт в честь своего 73-го дня рождения, сообщили РИА Новости представители певицы. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:28
2022-04-15T13:28
2022-04-15T13:28
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Алла Пугачева не планирует устраивать концерт в честь своего 73-го дня рождения, сообщили РИА Новости представители певицы.Ранее стало известно, что Примадонна вместе с Максимом Галкиным и детьми улетела в Израиль. Артистка при этом уточнила, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией". Алла Пугачева – советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 – отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов - песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.В 60 лет она заявила, что оставляет гастрольную деятельность, завершив карьеру большим годовым туром по городам России, странам СНГ, Европы, США и Израиля. За это время она лишь изредка появлялась на сборных концертах, но в 2019 году устроила большое шоу в честь своего 70-летия в Государственном Кремлевском дворце, а затем повторила его в Минске. Концерт в Москве был записан, позже смонтировали фильм, который показывали в кинотеатрах России.
https://ria.ru/20220310/pugacheva-1777423064.html
https://ria.ru/20220404/orbakayte-1781673841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла пугачева, знаменитости, шоу-бизнес
Пугачева не стала планировать выступление в день рождения
Представитель Пугачевой рассказал, что у певицы нет в планах концерта на день рождения
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Алла Пугачева не планирует устраивать концерт в честь своего 73-го дня рождения, сообщили РИА Новости представители певицы.
"Алла Борисовна не планирует устраивать концерт в честь дня рождения, поклонники сами решили какое-то мероприятие завтра устроить, фильмы показать", – рассказала представительница артистки.
Ранее стало известно, что Примадонна вместе с Максимом Галкиным и детьми улетела в Израиль. Артистка при этом уточнила, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".
Алла Пугачева – советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 – отправилась на первые гастроли. За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Среди ее хитов - песни "Арлекино", "Миллион алых роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина" и многие другие.
В 60 лет она заявила, что оставляет гастрольную деятельность, завершив карьеру большим годовым туром по городам России, странам СНГ, Европы, США и Израиля. За это время она лишь изредка появлялась на сборных концертах, но в 2019 году устроила большое шоу в честь своего 70-летия в Государственном Кремлевском дворце, а затем повторила его в Минске. Концерт в Москве был записан, позже смонтировали фильм, который показывали в кинотеатрах России.