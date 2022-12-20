https://ria.ru/20221220/pugacheva-1840078198.html
"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле
"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле - РИА Новости, 20.12.2022
"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле
Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии в Израиле. По его словам, причиной паники артистки послужило равнодушие коллег. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:18
2022-12-20T18:18
2022-12-20T18:18
шоубиз
алла пугачева
израиль
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии в Израиле. По его словам, причиной паники артистки послужило равнодушие коллег. Кроме того, он сообщил, что знаменитость продолжила поддерживать прежний уровень жизни. Также он добавил, что артистка задумывалась о возвращении в Россию. Однако, по словам стилиста, она осознала бесперспективность своего желания.После начала СВО Пугачева переехала в Израиль с мужем и младшими детьми. Летом семья проживала в Латвии. Супруг звезды высказывался против специальной военной операции и критиковал действия российских властей на Украине. В августе артистка прилетала в Москву с наследниками. Тем не менее в октябре она вернулась с Гарри и Лизой в Тель-Авив. В сентябре Галкина* включили в список физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину. После этого юморист начал планировать выступления за границей. В октябре он анонсировал концерты в США и Канаде. Накануне СМИ сообщили о возможном лишении Галкина* и Пугачевой израильского гражданства. Причиной послужило вероисповедание шоумена. Ранее в Сети раскритиковали включение певицы в список влиятельных женщин 2022 года. По мнению комментаторов, звезда попала в него благодаря "неуважению к русскому народу". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, израиль
Шоубиз, Алла Пугачева, Израиль
"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле
Стилист Пугачевой Джордж Ровалс описал ее состояние в Израиле
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии в Израиле. По его словам, причиной паники артистки послужило равнодушие коллег.
"Я с ней поддерживаю связь. Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она в панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись", – поделился
знакомый певицы в интервью "МК".
Кроме того, он сообщил, что знаменитость продолжила поддерживать прежний уровень жизни.
"Деньги у нее остались. Алла накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно. Поэтому в этом плане не переживайте: бутерброды с маслом и икрой купить может", – признался Ровалс.
Также он добавил, что артистка задумывалась о возвращении в Россию. Однако, по словам стилиста, она осознала бесперспективность своего желания.
После начала СВО Пугачева переехала в Израиль с мужем и младшими детьми. Летом семья проживала в Латвии. Супруг звезды высказывался против специальной военной операции и критиковал действия российских властей на Украине.
В августе артистка прилетала в Москву с наследниками. Тем не менее в октябре она вернулась
с Гарри и Лизой в Тель-Авив.
В сентябре Галкина* включили
в список физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину.
После этого юморист начал планировать выступления за границей. В октябре он анонсировал
концерты в США и Канаде.
Накануне СМИ сообщили
о возможном лишении Галкина* и Пугачевой израильского гражданства. Причиной послужило вероисповедание шоумена.
Ранее в Сети раскритиковали
включение певицы в список влиятельных женщин 2022 года. По мнению комментаторов, звезда попала в него благодаря "неуважению к русскому народу".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.