https://ria.ru/20221220/pugacheva-1840078198.html

"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле

"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле - РИА Новости, 20.12.2022

"Она в панике": стилист Пугачевой описал ее состояние в Израиле

Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии в Израиле. По его словам, причиной паники артистки послужило равнодушие коллег. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:18

2022-12-20T18:18

2022-12-20T18:18

шоубиз

алла пугачева

израиль

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил о ее тревожном состоянии в Израиле. По его словам, причиной паники артистки послужило равнодушие коллег. Кроме того, он сообщил, что знаменитость продолжила поддерживать прежний уровень жизни. Также он добавил, что артистка задумывалась о возвращении в Россию. Однако, по словам стилиста, она осознала бесперспективность своего желания.После начала СВО Пугачева переехала в Израиль с мужем и младшими детьми. Летом семья проживала в Латвии. Супруг звезды высказывался против специальной военной операции и критиковал действия российских властей на Украине. В августе артистка прилетала в Москву с наследниками. Тем не менее в октябре она вернулась с Гарри и Лизой в Тель-Авив. В сентябре Галкина* включили в список физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования назвали Украину. После этого юморист начал планировать выступления за границей. В октябре он анонсировал концерты в США и Канаде. Накануне СМИ сообщили о возможном лишении Галкина* и Пугачевой израильского гражданства. Причиной послужило вероисповедание шоумена. Ранее в Сети раскритиковали включение певицы в список влиятельных женщин 2022 года. По мнению комментаторов, звезда попала в него благодаря "неуважению к русскому народу". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, израиль