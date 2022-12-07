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В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин - РИА Новости, 07.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221207/pugacheva-1836963590.html
В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин
В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин - РИА Новости, 07.12.2022
В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин
В Сети раскритиковали появление Аллы Пугачевой в списке "100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года" BBC. Корпорация выложила его на своей официальной... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:35
2022-12-07T15:35
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
bbc
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Сети раскритиковали появление Аллы Пугачевой в списке "100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года" BBC. Корпорация выложила его на своей официальной странице. Пользователи Сети возмутились решением британского медиагиганта. По их мнению, она попала в список благодаря "неуважению к русскому народу". В начале СВО певица переехала в Израиль вместе с семьей, летом проживала в латвийской Юрмале. Супруг знаменитости Максим Галкин* неоднократно критиковал действия российских властей и специальную военную операцию на Украине. В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вместе с младшими детьми Лизой и Гарри вернулась в Тель-Авив к мужу.В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина.После этого шоумен перестал выступать в России и организовал концерты за границей. В октябре он сообщил о запланированных мероприятиях в США и Канаде.Накануне появилась информация о возможном лишении пары гражданства Израиля. Причиной послужило вероисповедание Галкина*. Ранее Пугачева ответила критикам своей семьи. Она назвала недоброжелателей "лицемерами". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, максим галкин, bbc
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, BBC
15:35 07.12.2022
 
В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин

В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список ста самых влиятельных женщин 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Сети раскритиковали появление Аллы Пугачевой в списке "100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года" BBC. Корпорация выложила его на своей официальной странице.
Пользователи Сети возмутились решением британского медиагиганта. По их мнению, она попала в список благодаря "неуважению к русскому народу".
"Стала влиятельной по мнению BBC, потому что неуважительно относится к русскому народу, из которого сама вышла", "Чтобы оказаться в таком "влиятельном" списке, Пугачевой пришлось облить грязью свою страну", "Это чистой воды западная русофобская пропаганда", "Чем гордиться здесь? Родину продала за бабки", – высказались комментаторы.
В начале СВО певица переехала в Израиль вместе с семьей, летом проживала в латвийской Юрмале. Супруг знаменитости Максим Галкин* неоднократно критиковал действия российских властей и специальную военную операцию на Украине.
В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вместе с младшими детьми Лизой и Гарри вернулась в Тель-Авив к мужу.
В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина.
После этого шоумен перестал выступать в России и организовал концерты за границей. В октябре он сообщил о запланированных мероприятиях в США и Канаде.
Накануне появилась информация о возможном лишении пары гражданства Израиля. Причиной послужило вероисповедание Галкина*.
Ранее Пугачева ответила критикам своей семьи. Она назвала недоброжелателей "лицемерами".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 12:10Шоубиз
Сообщения об "экскурсиях" в особняке Пугачевой никак не прокомментировали
 
ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинBBC
 
 
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