https://ria.ru/20221207/pugacheva-1836963590.html

В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин

В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин - РИА Новости, 07.12.2022

В Сети раскритиковали включение Пугачевой в список самых влиятельных женщин

В Сети раскритиковали появление Аллы Пугачевой в списке "100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года" BBC. Корпорация выложила его на своей официальной... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:35

2022-12-07T15:35

2022-12-07T15:35

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

bbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_0:111:3041:1822_1920x0_80_0_0_a388bb069664fe118d35c8ca30339872.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Сети раскритиковали появление Аллы Пугачевой в списке "100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2022 года" BBC. Корпорация выложила его на своей официальной странице. Пользователи Сети возмутились решением британского медиагиганта. По их мнению, она попала в список благодаря "неуважению к русскому народу". В начале СВО певица переехала в Израиль вместе с семьей, летом проживала в латвийской Юрмале. Супруг знаменитости Максим Галкин* неоднократно критиковал действия российских властей и специальную военную операцию на Украине. В августе певица прилетала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября она вместе с младшими детьми Лизой и Гарри вернулась в Тель-Авив к мужу.В сентябре юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина.После этого шоумен перестал выступать в России и организовал концерты за границей. В октябре он сообщил о запланированных мероприятиях в США и Канаде.Накануне появилась информация о возможном лишении пары гражданства Израиля. Причиной послужило вероисповедание Галкина*. Ранее Пугачева ответила критикам своей семьи. Она назвала недоброжелателей "лицемерами". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221203/pugacheva-1836076481.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, bbc