https://ria.ru/20240913/pozner-1972486074.html
В Кремле назвали Познера убежденным патриотом
В Кремле назвали Познера убежденным патриотом - РИА Новости, 13.09.2024
В Кремле назвали Познера убежденным патриотом
Телеведущий Владимир Познер имеет последовательную и очень крепкую гражданскую позицию, он остается убежденным патриотом, заявил во время общения с журналистами РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:43
2024-09-13T12:43
2024-09-13T12:48
дмитрий песков
россия
владимир познер
политика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер имеет последовательную и очень крепкую гражданскую позицию, он остается убежденным патриотом, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Владимир Познер – это один из мэтров нашей журналистики, один из мэтров нашего телевидения. Это человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле. И в то же время - это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Познер отказался от работы на западных телеканалах из-за требований комментировать российскую политику."Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально, но при этом он остается убежденным патриотом своей страны. Тем более в такой момент. А что касается остальных, то обобщать нельзя, здесь можно говорить только о конкретных людях", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240401/pozner-1936739358.html
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дмитрий песков, россия, владимир познер, политика
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Познер, Политика
В Кремле назвали Познера убежденным патриотом
Песков: Познер имеет крепкую гражданскую позицию и остается убежденным патриотом