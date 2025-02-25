https://ria.ru/20250225/pozner-2001440575.html
Познер отреагировал на санкции Канады, введенные против него
Познер отреагировал на санкции Канады, введенные против него - РИА Новости, 25.02.2025
Познер отреагировал на санкции Канады, введенные против него
Введенные Канадой санкции вызвали недоумение, заявил российский телеведущий Владимир Познер изданию NEWS.ru. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:09:00+03:00
2025-02-25T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Введенные Канадой санкции вызвали недоумение, заявил российский телеведущий Владимир Познер изданию NEWS.ru."Буквально десять секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать", — рассказал журналист.Накануне Канада, помимо Познера, ввела санкции против корпорации Русская медная компания (РМК) и ее основателя Игоря Алтушкина, предпринимателя Василия Анисимова.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html
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канада, россия, москва, василий анисимов, владимир познер, в мире
Канада, Россия, Москва, Василий Анисимов, Владимир Познер, В мире
Познер отреагировал на санкции Канады, введенные против него
Познер удивился введенным против него Канадой санкциям