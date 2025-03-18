https://ria.ru/20250318/urgant-2005620526.html

Иван Ургант зарегистрировался в Париже как ИП

Иван Ургант зарегистрировался в Париже как ИП - РИА Новости, 18.03.2025

Иван Ургант зарегистрировался в Париже как ИП

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу, выяснил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:48:00+03:00

2025-03-18T04:48:00+03:00

2025-03-18T06:17:00+03:00

париж

иван ургант

владимир познер

шоу-бизнес

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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу, выяснил корреспондент РИА Новости.Как следует из регистрационных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта 2024 года. Его основная деятельность — производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.В качестве адреса указан жилой дом в 7 округе Парижа, в двух шагах от эспланады Инвалидов и здания Нацсобрания. Как убедился корреспондент РИА Новости, по адресу находится исторический парижский жилой дом, на нем нет вывесок, а имя телеведущего на домофоне не указано. Тем не менее в списке жильцов значится другая компания Урганта, которую он и его супруга Наталья Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще в марте 2015 года. У компании в собственности числятся два объекта недвижимости: по этому адресу, а также в 8 округе, недалеко от Триумфальной арки. Эта компания занимается "арендой земли и недвижимости".Как сообщила агентству одна из жительниц дома, никаких русских и никого, по описанию похожего на Ивана Урганта, она не встречала и не знает о зарегистрированных по адресу дома компаниях. На звонки по домофону также никто не ответил.В сведениях о компании отмечается, что владелец возражал против предоставления своих данных" на основании 21 статьи Европейского регламента о защите данных (право на возражение против обработки персональных данных, используемых в маркетинговых целях).В октябре 2024 Ургант и Владимир Познер выступили в Казино де Пари по французской столице с программой "Путешествия Познера и Урганта". В феврале телеведущий сообщил, что готовит новое шоу под названием "Живой Ургант". Ожидается, что его показ состоится в нескольких зарубежных странах.

https://ria.ru/20240531/pozner-1949653905.html

https://ria.ru/20231218/urgant-1916486223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, иван ургант, владимир познер, шоу-бизнес