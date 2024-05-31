https://ria.ru/20240531/pozner-1949653905.html

Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах

Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах - РИА Новости, 31.05.2024

Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах

Журналист Владимир Познер в ответ на возмущение депутатов парламента Нидерландов его совместным выступлением с телеведущим Иваном Ургантом в театре Амстердама... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:18

2024-05-31T13:18

2024-05-31T13:31

нидерланды

амстердам

иван ургант

владимир познер

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в ответ на возмущение депутатов парламента Нидерландов его совместным выступлением с телеведущим Иваном Ургантом в театре Амстердама заявил РБК, что оно не имеет ничего общего с политикой."Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики", — сказал он.Познер подчеркнул, что ничего не знает о петиции членов парламента и предположил, что она была создана уже после того, как он с Ургантом покинули страну.Члены парламента Нидерландов от "Народной партии за свободу и демократию" Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот запрос на объяснение выступления телеведущего Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Они были возмущены выступлением в стране "российских пропагандистов".У Познера три гражданства – российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.

https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html

https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html

нидерланды

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нидерланды, амстердам, иван ургант, владимир познер