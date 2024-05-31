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Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах - РИА Новости, 31.05.2024
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13:18 31.05.2024 (обновлено: 13:31 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pozner-1949653905.html
Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах
Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах - РИА Новости, 31.05.2024
Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах
Журналист Владимир Познер в ответ на возмущение депутатов парламента Нидерландов его совместным выступлением с телеведущим Иваном Ургантом в театре Амстердама... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:18
2024-05-31T13:31
нидерланды
амстердам
иван ургант
владимир познер
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в ответ на возмущение депутатов парламента Нидерландов его совместным выступлением с телеведущим Иваном Ургантом в театре Амстердама заявил РБК, что оно не имеет ничего общего с политикой."Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики", — сказал он.Познер подчеркнул, что ничего не знает о петиции членов парламента и предположил, что она была создана уже после того, как он с Ургантом покинули страну.Члены парламента Нидерландов от "Народной партии за свободу и демократию" Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот запрос на объяснение выступления телеведущего Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Они были возмущены выступлением в стране "российских пропагандистов".У Познера три гражданства – российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.
https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html
https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html
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нидерланды, амстердам, иван ургант, владимир познер
Нидерланды, Амстердам, Иван Ургант, Владимир Познер
Познер ответил на претензии к его выступлению в Нидерландах

Познер заявил, что его выступления с Ургантом вне политики

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖурналист Владимир Познер
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Журналист Владимир Познер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в ответ на возмущение депутатов парламента Нидерландов его совместным выступлением с телеведущим Иваном Ургантом в театре Амстердама заявил РБК, что оно не имеет ничего общего с политикой.
"Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики", — сказал он.
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Познер подчеркнул, что ничего не знает о петиции членов парламента и предположил, что она была создана уже после того, как он с Ургантом покинули страну.
Члены парламента Нидерландов от "Народной партии за свободу и демократию" Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот запрос на объяснение выступления телеведущего Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Они были возмущены выступлением в стране "российских пропагандистов".
У Познера три гражданства – российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.
Журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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