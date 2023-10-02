https://ria.ru/20231002/urgant-1899972480.html

"Он символизирует элиту, а я Россию": Ургант рассказал о работе с Познером

"Он символизирует элиту, а я Россию": Ургант рассказал о работе с Познером - РИА Новости, 02.10.2023

"Он символизирует элиту, а я Россию": Ургант рассказал о работе с Познером

Актер и телеведущий Иван Ургант разместил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на недавний анонс его выступления с журналистом Владимиром... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:01

2023-10-02T16:01

2023-10-02T16:39

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант разместил в своем Telegram-канале пост, в котором отреагировал на недавний анонс его выступления с журналистом Владимиром Познером в Дубае. В описании к афише говорится, что: "Иван Ургант и Владимир Познер представляют современную интеллектуальную элиту России". По словам ведущего, в его работе со знаменитым журналистом роли расставлены по-другому. "Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю — самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите", — написал Ургант. К тексту ведущий приложил изображение афиши, которая ранее появилась в Сети. На ней изображены Ургант и Познер, а также указаны место, дата проведения — 29 октября, и название события "Путешествия Урганта и Познера", как и передача на Первом канале. Шоу выходило в период с 2008 по 2011 год и было посвящено культуре разных стран.Зимой этого года ведущий "Вечернего года" сообщил, что их с Познером выступления на Кипре и в Дубае, запланированные на конец февраля, переносятся на осень. Имеет ли нынешняя афиша какое-то отношение к ним, шоумен не уточнил. После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия. После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве.

https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, дубай, иван ургант, владимир познер