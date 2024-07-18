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Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации - РИА Новости, 18.07.2024
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации
Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:36
2024-07-18T09:36
2024-07-18T11:42
владимир познер
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье. Ранее Telegram-канал Mash писал, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. "Не читайте каналы "Mash", все вранье", - сказала его супруга.Позднее Владимир Познер в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас находится не в больнице, а на международном семинаре, также он подчеркнул, что абсолютно здоров.
https://ria.ru/20231210/kudryavtseva-1914924322.html
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владимир познер, общество
Владимир Познер, Общество
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации
Жена Познера Надежда опровергла информацию о его госпитализации