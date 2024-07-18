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Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации - РИА Новости, 18.07.2024
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09:36 18.07.2024 (обновлено: 11:42 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/supruga-1960409875.html
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации - РИА Новости, 18.07.2024
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации
Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:36
2024-07-18T11:42
владимир познер
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье. Ранее Telegram-канал Mash писал, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. "Не читайте каналы "Mash", все вранье", - сказала его супруга.Позднее Владимир Познер в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас находится не в больнице, а на международном семинаре, также он подчеркнул, что абсолютно здоров.
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владимир познер, общество
Владимир Познер, Общество
Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации

Жена Познера Надежда опровергла информацию о его госпитализации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Владимир Познер
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Владимир Познер . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи.
«
"Не читайте каналы "Mash", все вранье", - сказала его супруга.
Позднее Владимир Познер в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас находится не в больнице, а на международном семинаре, также он подчеркнул, что абсолютно здоров.
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Владимир ПознерОбщество
 
 
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