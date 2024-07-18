https://ria.ru/20240718/supruga-1960409875.html

Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации

Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации - РИА Новости, 18.07.2024

Супруга Познера опровергла информацию о его госпитализации

Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:36

2024-07-18T09:36

2024-07-18T11:42

владимир познер

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева в беседе с РИА Новости опровергла информацию о его госпитализации, заявив, что это вранье. Ранее Telegram-канал Mash писал, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. "Не читайте каналы "Mash", все вранье", - сказала его супруга.Позднее Владимир Познер в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас находится не в больнице, а на международном семинаре, также он подчеркнул, что абсолютно здоров.

https://ria.ru/20231210/kudryavtseva-1914924322.html

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2024

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владимир познер, общество