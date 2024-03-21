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Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте - РИА Новости, 21.03.2024
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18:48 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте - РИА Новости, 21.03.2024
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте
автоматика за несколько мгновений до старта отменила пуск корабля "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:48
2024-03-21T18:48
справки
байконур (город)
плесецк
белоруссия
олег новицкий
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
протон-м
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202421 марта 2024 года автоматика за несколько мгновений до старта отменила пуск корабля "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС должен был состояться в 16:21 мск.Как рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, процедура прервалась из-за "просадки напряжения химического источника тока". Глава госкорпорации уточнил, что с экипажем все в порядке. Пуск перенесли на 15:36 мск 23 марта.В основной экипаж входили россиянин Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории своей страны женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года.202118 ноября 2021 года был перенесен пуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку "Бриз-М" и приняло решение сдвинуть пуск на шесть дней для его устранения. 9 декабря ракету установили на стартовый стол, но к разгонному блоку вновь обнаружили замечание, после чего носитель сняли со старта, а пуск отложили до 13 декабря. 13 декабря ракета "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" стартовала с Байконура. 19 августа 2021 года старт российской ракеты-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb был отменен из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. 20 августа пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" также был отменен. OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками. 22 августа "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконура. 20 марта 2021 года пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран с космодрома Байконур бы перенесен на сутки. Причиной переноса стал сбой в системе электропитания стартового комплекса. Сообщалось, что "при предстартовых проверках разгонного блока "Фрегат", когда ракета еще не перешла на питание от бортовых батарей, произошел сбой в системе электропитания стартового комплекса". 21 марта стало известно, что на космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а". Ракета"Союз-2.1а" стартовала 22 марта в 9.07 мск. Миссия завершилась успешно. 202024 января 2020 года должен был состояться запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк. Однако он не состоялся из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить в Плесецк новую третью ступень. 20 февраля ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк. 2019На 17 декабря 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками, но он был отменен автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. По результатам расследования причины отмены пуска были заменены несколько приборов системы управления ракеты. 18 декабря ракета "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома. 201811 февраля 2018 года ракета "Союз-2.1а" не смогла стартовать с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" в расчетное время с космодрома Байконур, пуск был отменен. По информации источника в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера был заменен. 13 февраля ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
байконур (город)
плесецк
белоруссия
космос
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справки, байконур (город), плесецк, белоруссия, олег новицкий, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, протон-м, космос
Справки, Байконур (город), Плесецк, Белоруссия, Олег Новицкий, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Протон-М, Космос

Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур
Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2024

21 марта 2024 года автоматика за несколько мгновений до старта отменила пуск корабля "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС должен был состояться в 16:21 мск.
Как рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, процедура прервалась из-за "просадки напряжения химического источника тока". Глава госкорпорации уточнил, что с экипажем все в порядке. Пуск перенесли на 15:36 мск 23 марта.
В основной экипаж входили россиянин Олег Новицкий, космонавт из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории своей страны женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года.

2021

18 ноября 2021 года был перенесен пуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку "Бриз-М" и приняло решение сдвинуть пуск на шесть дней для его устранения. 9 декабря ракету установили на стартовый стол, но к разгонному блоку вновь обнаружили замечание, после чего носитель сняли со старта, а пуск отложили до 13 декабря. 13 декабря ракета "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" стартовала с Байконура.
19 августа 2021 года старт российской ракеты-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb был отменен из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. 20 августа пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" также был отменен. OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками. 22 августа "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконура.
20 марта 2021 года пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран с космодрома Байконур бы перенесен на сутки. Причиной переноса стал сбой в системе электропитания стартового комплекса. Сообщалось, что "при предстартовых проверках разгонного блока "Фрегат", когда ракета еще не перешла на питание от бортовых батарей, произошел сбой в системе электропитания стартового комплекса".
21 марта стало известно, что на космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а". Ракета"Союз-2.1а" стартовала 22 марта в 9.07 мск. Миссия завершилась успешно.

2020

24 января 2020 года должен был состояться запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк. Однако он не состоялся из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было решено доставить в Плесецк новую третью ступень. 20 февраля ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк.

2019

На 17 декабря 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками, но он был отменен автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. По результатам расследования причины отмены пуска были заменены несколько приборов системы управления ракеты. 18 декабря ракета "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома.

2018

11 февраля 2018 года ракета "Союз-2.1а" не смогла стартовать с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" в расчетное время с космодрома Байконур, пуск был отменен. По информации источника в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера был заменен. 13 февраля ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
СправкиБайконур (город)ПлесецкБелоруссияОлег НовицкийЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосПротон-МКосмос
 
 
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