Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/baykonur-1602226424.html
На Байконуре устранили проблему с наземным оборудованием
На Байконуре устранили проблему с наземным оборудованием
На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщила компания "Главкосмос... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:56
2021-03-21T22:41
главкосмос
космос - риа наука
союз
саудовская аравия
байконур (город)
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601658528_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_2e5e57340808ee97f73381637d583d75.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщила компания "Главкосмос пусковые услуги".Пуск должен был состояться накануне, но, по словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, его отложили на двое суток из-за скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса."Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет. Идем на пуск завтра", — сообщил пусковой оператор в Twitter.В космос предстоит отправить 38 спутников из 18 стран — южнокорейские CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, четыре японских GRUS и один ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянский SIMBA и Unisat-7 (внутри него находятся аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.Ракету "Союз" для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. В истории ракет семейства "Союз", насчитывающей с 1966 года 1086 пусков всех модификаций с четырех космодромов, единственный раз до этого "Союз" покрасили в белый цвет для запуска в июле 1975 года пилотируемого корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз-Аполлон".
https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html
https://ria.ru/20210302/baykonur-1599642504.html
саудовская аравия
байконур (город)
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601658528_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_52c7cc204d59798cf5a867fceff06c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главкосмос, космос - риа наука, союз, саудовская аравия, байконур (город), оаэ

На Байконуре устранили проблему с наземным оборудованием

19:56 21.03.2021 (обновлено: 22:41 21.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщила компания "Главкосмос пусковые услуги".
Пуск должен был состояться накануне, но, по словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, его отложили на двое суток из-за скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса.
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 15:14
Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"
"Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет. Идем на пуск завтра", — сообщил пусковой оператор в Twitter.
В космос предстоит отправить 38 спутников из 18 стран — южнокорейские CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, четыре японских GRUS и один ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянский SIMBA и Unisat-7 (внутри него находятся аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:06
Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре
Ракету "Союз" для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. В истории ракет семейства "Союз", насчитывающей с 1966 года 1086 пусков всех модификаций с четырех космодромов, единственный раз до этого "Союз" покрасили в белый цвет для запуска в июле 1975 года пилотируемого корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз-Аполлон".
 
ГлавкосмосКосмос - РИА НаукаСоюзСаудовская АравияБайконур (город)ОАЭ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния