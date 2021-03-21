https://ria.ru/20210321/baykonur-1602226424.html

На Байконуре устранили проблему с наземным оборудованием

На Байконуре устранили проблему с наземным оборудованием

На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщила компания "Главкосмос... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:56

2021-03-21T19:56

2021-03-21T22:41

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космос - риа наука

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщила компания "Главкосмос пусковые услуги".Пуск должен был состояться накануне, но, по словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, его отложили на двое суток из-за скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса."Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет. Идем на пуск завтра", — сообщил пусковой оператор в Twitter.В космос предстоит отправить 38 спутников из 18 стран — южнокорейские CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, четыре японских GRUS и один ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянский SIMBA и Unisat-7 (внутри него находятся аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.Ракету "Союз" для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. В истории ракет семейства "Союз", насчитывающей с 1966 года 1086 пусков всех модификаций с четырех космодромов, единственный раз до этого "Союз" покрасили в белый цвет для запуска в июле 1975 года пилотируемого корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз-Аполлон".

https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html

https://ria.ru/20210302/baykonur-1599642504.html

саудовская аравия

байконур (город)

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главкосмос, космос - риа наука, союз, саудовская аравия, байконур (город), оаэ