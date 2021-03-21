На Байконуре устранили проблему с наземным оборудованием
19:56 21.03.2021 (обновлено: 22:41 21.03.2021)
© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На космодроме Байконур устранили проблему с наземным оборудованием, из-за которой перенесли старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщила компания "Главкосмос пусковые услуги".
Пуск должен был состояться накануне, но, по словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, его отложили на двое суток из-за скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса.
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"Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет. Идем на пуск завтра", — сообщил пусковой оператор в Twitter.
В космос предстоит отправить 38 спутников из 18 стран — южнокорейские CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, четыре японских GRUS и один ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянский SIMBA и Unisat-7 (внутри него находятся аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.
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Ракету "Союз" для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. В истории ракет семейства "Союз", насчитывающей с 1966 года 1086 пусков всех модификаций с четырех космодромов, единственный раз до этого "Союз" покрасили в белый цвет для запуска в июле 1975 года пилотируемого корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз-Аполлон".