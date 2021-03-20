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Пуск "Союза" с Байконура перенесли на сутки
Пуск "Союза" с Байконура перенесли на сутки
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T08:35
2021-03-20T09:10
космос - риа наука
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, перед стартом зафиксировали скачок напряжения, поэтому "решили не рисковать".Резервное время старта, по планам "Роскосмоса", будет такое же — 09:07 мск. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что в 09:16 мск разгонный блок "Фрегат" отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.Всего "Союзу-2.1а" предстоит доставить в космос 38 иностранных космических аппаратов: четыре южнокорейских спутника — CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, пять японских — четыре GRUS и ELSA-d, саудовские NAJM-1 и KSU CubeSat, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One, а также российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy.Этот пуск (четвертый в этом году) будет первым коммерческим стартом компании "Главкосмос пусковые услуги", которую "Роскосмос" уполномочил заключать контракты на доставку к орбите аппаратов на ракетах "Союз-2".Для этого запуска ракету "Союз" впервые покрасили в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого.
https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html
https://ria.ru/20210314/galileo-1601117286.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город)

Пуск "Союза" с Байконура перенесли на сутки

08:35 20.03.2021 (обновлено: 09:10 20.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, перед стартом зафиксировали скачок напряжения, поэтому "решили не рисковать".
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13 марта, 10:28
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
Резервное время старта, по планам "Роскосмоса", будет такое же — 09:07 мск. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что в 09:16 мск разгонный блок "Фрегат" отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.
Всего "Союзу-2.1а" предстоит доставить в космос 38 иностранных космических аппаратов: четыре южнокорейских спутника — CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, пять японских — четыре GRUS и ELSA-d, саудовские NAJM-1 и KSU CubeSat, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One, а также российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy.
Этот пуск (четвертый в этом году) будет первым коммерческим стартом компании "Главкосмос пусковые услуги", которую "Роскосмос" уполномочил заключать контракты на доставку к орбите аппаратов на ракетах "Союз-2".
Для этого запуска ракету "Союз" впервые покрасили в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого.
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 03:06
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинБайконур (город)
 
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