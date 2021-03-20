https://ria.ru/20210320/raketa-1602092344.html

Пуск "Союза" с Байконура перенесли на сутки

Пуск "Союза" с Байконура перенесли на сутки

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:35

2021-03-20T08:35

2021-03-20T09:10

космос - риа наука

дмитрий рогозин

байконур (город)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, перед стартом зафиксировали скачок напряжения, поэтому "решили не рисковать".Резервное время старта, по планам "Роскосмоса", будет такое же — 09:07 мск. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что в 09:16 мск разгонный блок "Фрегат" отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.Всего "Союзу-2.1а" предстоит доставить в космос 38 иностранных космических аппаратов: четыре южнокорейских спутника — CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, пять японских — четыре GRUS и ELSA-d, саудовские NAJM-1 и KSU CubeSat, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One, а также российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy.Этот пуск (четвертый в этом году) будет первым коммерческим стартом компании "Главкосмос пусковые услуги", которую "Роскосмос" уполномочил заключать контракты на доставку к орбите аппаратов на ракетах "Союз-2".Для этого запуска ракету "Союз" впервые покрасили в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого.

https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html

https://ria.ru/20210314/galileo-1601117286.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, дмитрий рогозин, байконур (город)