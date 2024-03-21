Пуск "Союза МС-25" к МКС отменили за 20 секунд до старта
Пуск "Союза МС-25" на "Союзе-2.1а" с Байконура отменили за 20 секунд до старта
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на космодроме Байконур
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на космодроме Байконур
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Автоматика за несколько мгновений до старта отменила запуск к МКС корабля "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем, сообщил ведущий трансляции НАСА.
"Обратный отсчет шел безукоризненно примерно до момента -20 секунд. <…> Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло и автоматическая система отменила пуск", — сказал диктор.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" был запланирован на 16:21 мск.
Как рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, процедура прервалась из-за "просадки напряжения химического источника тока".
Глава госкорпорации уточнил, что с экипажем все в порядке, у белорусской космонавтки Марины Василевской даже не увеличился пульс.
Пуск перенесли на 15:36 мск 23 марта.
В основной экипаж вошли россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская может стать первой в истории своей страны женщиной, побывавшей в космосе.
Планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей 15 сентября 2023-го. Находящиеся на станции российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут в космосе больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".