Ракета "Союз" вывела все спутники на орбиту
14:49 22.03.2021 (обновлено: 14:59 22.03.2021)
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области
© Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" завершил миссию по выведению 38 спутников на расчетные орбиты после пуска ракеты "Союз-2.1а" с Байконура, сообщили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Отделение 33 космических аппаратов прошло", - сказал Рогозин, добавив, что до этого на орбиты были выведены первые пять спутников.
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Ракета стартовала в 9.07 мск. Через несколько минут она вывела "Фрегат" с 38 спутниками 18 стран, в том российскими, на суборбитальную траекторию. Сначала "разгонник" доставил основную нагрузку – южнокорейский спутник CAS500-1 – на орбиту высотой около 500 километров над Землей.
Затем "Фрегат" выполнил еще два включения двигателя. С 11.35 до 11.37 мск отделились четыре японских спутника GRUS. После еще двух включений двигателя разгонного блока с 13.13 до 13.43 мск произошло отделение остальных 33 аппаратов, в том числе японского спутника ELSA-d, предназначенного для демонстрации на орбите технологии сближения и стыковки, что в будущем можно будет использовать в проектах по удалению космического мусора.
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Также на орбиты были выведены южнокорейские спутники KMSL, Pumbaa и Timon, японский, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландскоий Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.
Пуск планировался в субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. По данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.
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Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт, который стал первым коммерческим пуском компании "Главкосмос пусковые услуги", намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата. Второй планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.
Ракета "Союз" была впервые за несколько десятилетий покрашена в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого. Единственный раз до этого "Союз" красили в белый цвет в июле 1975 года для запуска по программе "Союз-Аполлон". На этот раз источником вдохновения для новой окраски ракеты "Союз" стал покрашенный в белый цвет макет ракеты "Восток", который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад полетел в космос Юрий Гагарин.