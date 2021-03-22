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Ракета "Союз" вывела все спутники на орбиту
Ракета "Союз" вывела все спутники на орбиту
Российский разгонный блок "Фрегат" завершил миссию по выведению 38 спутников на расчетные орбиты после пуска ракеты "Союз-2.1а" с Байконура, сообщили... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:49
2021-03-22T14:59
земля
главкосмос
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
москва
байконур (город)
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" завершил миссию по выведению 38 спутников на расчетные орбиты после пуска ракеты "Союз-2.1а" с Байконура, сообщили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ракета стартовала в 9.07 мск. Через несколько минут она вывела "Фрегат" с 38 спутниками 18 стран, в том российскими, на суборбитальную траекторию. Сначала "разгонник" доставил основную нагрузку – южнокорейский спутник CAS500-1 – на орбиту высотой около 500 километров над Землей.Затем "Фрегат" выполнил еще два включения двигателя. С 11.35 до 11.37 мск отделились четыре японских спутника GRUS. После еще двух включений двигателя разгонного блока с 13.13 до 13.43 мск произошло отделение остальных 33 аппаратов, в том числе японского спутника ELSA-d, предназначенного для демонстрации на орбите технологии сближения и стыковки, что в будущем можно будет использовать в проектах по удалению космического мусора.Также на орбиты были выведены южнокорейские спутники KMSL, Pumbaa и Timon, японский, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландскоий Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.Пуск планировался в субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. По данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт, который стал первым коммерческим пуском компании "Главкосмос пусковые услуги", намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата. Второй планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.Ракета "Союз" была впервые за несколько десятилетий покрашена в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого. Единственный раз до этого "Союз" красили в белый цвет в июле 1975 года для запуска по программе "Союз-Аполлон". На этот раз источником вдохновения для новой окраски ракеты "Союз" стал покрашенный в белый цвет макет ракеты "Восток", который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад полетел в космос Юрий Гагарин.
https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html
https://ria.ru/20210311/batut-1600740054.html
https://ria.ru/20210302/baykonur-1599642504.html
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земля, главкосмос, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), москва, байконур (город), космос - риа наука

Ракета "Союз" вывела все спутники на орбиту

14:49 22.03.2021 (обновлено: 14:59 22.03.2021)
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" завершил миссию по выведению 38 спутников на расчетные орбиты после пуска ракеты "Союз-2.1а" с Байконура, сообщили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Отделение 33 космических аппаратов прошло", - сказал Рогозин, добавив, что до этого на орбиты были выведены первые пять спутников.

Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Ракета стартовала в 9.07 мск. Через несколько минут она вывела "Фрегат" с 38 спутниками 18 стран, в том российскими, на суборбитальную траекторию. Сначала "разгонник" доставил основную нагрузку – южнокорейский спутник CAS500-1 – на орбиту высотой около 500 километров над Землей.
Затем "Фрегат" выполнил еще два включения двигателя. С 11.35 до 11.37 мск отделились четыре японских спутника GRUS. После еще двух включений двигателя разгонного блока с 13.13 до 13.43 мск произошло отделение остальных 33 аппаратов, в том числе японского спутника ELSA-d, предназначенного для демонстрации на орбите технологии сближения и стыковки, что в будущем можно будет использовать в проектах по удалению космического мусора.
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Также на орбиты были выведены южнокорейские спутники KMSL, Pumbaa и Timon, японский, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландскоий Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.
Пуск планировался в субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. По данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.
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Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт, который стал первым коммерческим пуском компании "Главкосмос пусковые услуги", намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата. Второй планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.
Ракета "Союз" была впервые за несколько десятилетий покрашена в белый и синий цвета вместо традиционных серого и оранжевого. Единственный раз до этого "Союз" красили в белый цвет в июле 1975 года для запуска по программе "Союз-Аполлон". На этот раз источником вдохновения для новой окраски ракеты "Союз" стал покрашенный в белый цвет макет ракеты "Восток", который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад полетел в космос Юрий Гагарин.
 
ЗемляГлавкосмосСоюзРоскосмосДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)МоскваБайконур (город)Космос - РИА Наука
 
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