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Наука
https://ria.ru/20211213/raketa-1763480920.html
"Протон-М" с двумя спутниками связи стартовал с Байконура
"Протон-М" с двумя спутниками связи стартовал с Байконура - РИА Новости, 13.12.2021
"Протон-М" с двумя спутниками связи стартовал с Байконура
Тяжелая ракета "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" в понедельник стартовала с космодрома Байконур - трансляция пуска идет на сайте... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:10
2021-12-13T16:44
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" в понедельник стартовала с космодрома Байконур - трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".Этот пуск "Протон-М", второй в текущем году, состоялся после неоднократных переносов. Впервые его отложили из-за технической проблемы с одним из аппаратов, а затем, дважды, – из-за замечаний технических специалистов к разгонному блоку "Бриз-М".Полет ракеты "Протон-М" до выведения разгонного блока со спутниками на орбиту продолжится 10 минут. Через 120 секунд после старта отделится первая ступень. На 327-й секунде - вторая, затем головной обтекатель, под которым и находятся спутники связи.На 582-й секунде отделится третья ступень, а на 697-ю секунду включатся двигатели разгонного блока.Через 17 часов и 50 минут полета на орбите отделится "Экспресс-АМУ7", а еще через 17 минут – "Экспресс-АМУ3". Довыведение спутников в рабочую точку будет проводиться с помощью их собственных двигательных установок.Для "Экспресса-АМУ7" этот процесс займет не более 56 суток, а для "Экспресса-АМУ3" - до 59 суток.Спутники будут обращаться на целевой орбите 54,9 тысяч километров. Планируется, что они прослужат минимум 15 лет.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". Выведенные аппараты дополнят орбитальную группировку и станут 13-м и 14-м спутниками орбитальной группировки "Космической связи".Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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роскосмос, космос - риа наука, россия
15:10 13.12.2021 (обновлено: 16:44 13.12.2021)
 
"Протон-М" с двумя спутниками связи стартовал с Байконура

Тяжелая ракета "Протон-М" с двумя спутниками связи стартовала с Байконура

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"
Пуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и космическими аппаратами Экспресс-АМУ3 и Экспресс-АМУ7 - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" в понедельник стартовала с космодрома Байконур - трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Этот пуск "Протон-М", второй в текущем году, состоялся после неоднократных переносов. Впервые его отложили из-за технической проблемы с одним из аппаратов, а затем, дважды, – из-за замечаний технических специалистов к разгонному блоку "Бриз-М".
Полет ракеты "Протон-М" до выведения разгонного блока со спутниками на орбиту продолжится 10 минут. Через 120 секунд после старта отделится первая ступень. На 327-й секунде - вторая, затем головной обтекатель, под которым и находятся спутники связи.
На 582-й секунде отделится третья ступень, а на 697-ю секунду включатся двигатели разгонного блока.
Через 17 часов и 50 минут полета на орбите отделится "Экспресс-АМУ7", а еще через 17 минут – "Экспресс-АМУ3". Довыведение спутников в рабочую точку будет проводиться с помощью их собственных двигательных установок.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Для "Экспресса-АМУ7" этот процесс займет не более 56 суток, а для "Экспресса-АМУ3" - до 59 суток.
Спутники будут обращаться на целевой орбите 54,9 тысяч километров. Планируется, что они прослужат минимум 15 лет.
Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". Выведенные аппараты дополнят орбитальную группировку и станут 13-м и 14-м спутниками орбитальной группировки "Космической связи".
Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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