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"Роскосмос" перенес пуск ракеты "Протон"
"Роскосмос" перенес пуск ракеты "Протон" - РИА Новости, 18.11.2021
"Роскосмос" перенес пуск ракеты "Протон"
Пуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен на 6 дней и состоится 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:12
2021-11-18T08:12
2021-11-18T08:12
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен на 6 дней и состоится 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" отложен на 12 декабря", - говорится в сообщении.Отмечается, что техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку "Бриз-М" и приняло решение сдвинуть пуск на шесть дней для его устранения.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с ноября на 6 декабря из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов и должен был состояться в 15.20 мск.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, протон-м, бриз-м, россия
"Роскосмос" перенес пуск ракеты "Протон"
Второй пуск ракеты "Протон" в 2021 году перенесли из-за замечаний к разгонному блоку