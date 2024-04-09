https://ria.ru/20240409/angara-1938793172.html

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили - РИА Новости, 09.04.2024

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:00

2024-04-09T12:00

2024-04-09T13:42

космос - риа наука

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 9 апр — РИА Новости. Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили, сообщил корреспондент РИА Новости."Выдана команда "отбой пуска", — сказал комментатор на стартовой площадке.Старт ракеты с разгонным блоком "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должен был состояться в 12:00 мск.Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, пуск прервала автоматика."За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", — сказал он.Борисов уточнил, что специалисты разберутся в окончательных причинах, предварительно, старт перенесли на резервную дату 10 апреля.Инфраструктуру для пусков ракет "Ангара" на Восточном строят с 2018 года. В ноябре — декабре 2023 года прошли испытания с использованием полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту.Как ожидается, именно "Ангара" будет выводить с Восточного модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.Ранее состоялись три пуска легкой и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Предполагается, что в будущем появится более грузоподъемная версия "Ангара-А5М".

https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html

https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Отбой пуска". Несостоявшийся старт "Ангары" с космодрома Восточный Отрывок из трансляции несостоявшегося пуска "Ангары" с Восточного. Причина пока не уточнялась. 2024-04-09T12:00 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука