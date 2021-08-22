Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/soyuz-1746715968.html
С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb
С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb - РИА Новости, 22.08.2021
С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb
Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:21
2021-08-22T11:29
байконур (город)
москва
союз
космос - риа наука
земля
oneweb
восточный
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746732054_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c1e551c8a3909e14f489f34603d61d38.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.Ракета стартовала с третьего раза. Ранее пуск дважды переносился. Первый раз - 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз - 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.Старт проведен с 31-й площадки космодрома. Согласно данным Роскосмоса, полет ракеты "Союз" продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите, согласно данным сайта Arianespace (компания-оператор, через которую были заказаны пусковые услуги в России), займет 3 часа 45 минут. Спутники будут отделяться от разгонного блока группами. Последняя девятая группа спутников отделится от разгонного блока в 4.58 мск.Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Следовательно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующий запуск планируется в сентябре с Байконура, потом в октябре с Восточного, затем - два в декабре с Байконура и французского космодрома Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html
байконур (город)
москва
земля
восточный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746732054_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_bd4dc5fb03b2a70e4565251467b0ef60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), москва, союз, космос - риа наука, земля, oneweb, восточный, россия
01:21 22.08.2021 (обновлено: 11:29 22.08.2021)
 
С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками связи OneWeb

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегатс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.
"Есть контакт подъема", - сказал диктор в ходе трансляции.
Ракета стартовала с третьего раза. Ранее пуск дважды переносился. Первый раз - 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз - 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.
Старт проведен с 31-й площадки космодрома. Согласно данным Роскосмоса, полет ракеты "Союз" продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите, согласно данным сайта Arianespace (компания-оператор, через которую были заказаны пусковые услуги в России), займет 3 часа 45 минут. Спутники будут отделяться от разгонного блока группами. Последняя девятая группа спутников отделится от разгонного блока в 4.58 мск.
Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Следовательно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующий запуск планируется в сентябре с Байконура, потом в октябре с Восточного, затем - два в декабре с Байконура и французского космодрома Куру.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 23:19Наука
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"
 
Байконур (город)МоскваСоюзКосмос - РИА НаукаЗемляOneWebвосточныйРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния