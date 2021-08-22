https://ria.ru/20210822/soyuz-1746715968.html

С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb

С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb - РИА Новости, 22.08.2021

С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:21

2021-08-22T01:21

2021-08-22T11:29

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.Ракета стартовала с третьего раза. Ранее пуск дважды переносился. Первый раз - 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз - 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.Старт проведен с 31-й площадки космодрома. Согласно данным Роскосмоса, полет ракеты "Союз" продлится девять с половиной минут. После этого разгонный блок "Фрегат" в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. Развоз спутников по орбите, согласно данным сайта Arianespace (компания-оператор, через которую были заказаны пусковые услуги в России), займет 3 часа 45 минут. Спутники будут отделяться от разгонного блока группами. Последняя девятая группа спутников отделится от разгонного блока в 4.58 мск.Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Следовательно, после этого запуска британская группировка вырастет до 288 спутников.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующий запуск планируется в сентябре с Байконура, потом в октябре с Восточного, затем - два в декабре с Байконура и французского космодрома Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), москва, союз, космос - риа наука, земля, oneweb, восточный, россия