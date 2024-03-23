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Корабль "Союз МС-25" с новым экипажем МКС вышел на орбиту - РИА Новости, 23.03.2024
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Наука
 
15:49 23.03.2024 (обновлено: 16:05 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/korabl-1935306601.html
Корабль "Союз МС-25" с новым экипажем МКС вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-25" с новым экипажем МКС вышел на орбиту - РИА Новости, 23.03.2024
Корабль "Союз МС-25" с новым экипажем МКС вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полёта из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:49
2024-03-23T16:05
наука
космос - риа наука
байконур (город)
белоруссия
олег новицкий
олег кононенко
николай чуб
наука
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полёта из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, летящими на Международную космическую станцию, сообщил корреспондент РИА Новости. "Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке. Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе. Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу. Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что "Союз МС-25" полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка к российскому модулю "Причал" намечена на 18.10 мск 25 марта. Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240321/situatsii-1934779632.html
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байконур (город)
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космос - риа наука, байконур (город), белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Белоруссия, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб, Наука
Корабль "Союз МС-25" с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-25" с Новицким, Дайсон и Василевской вышел на орбиту

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полёта из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, летящими на Международную космическую станцию, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами при старте
21 марта, 18:48
Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.
Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что "Союз МС-25" полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка к российскому модулю "Причал" намечена на 18.10 мск 25 марта.
Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25"
21 марта, 21:35
 
НаукаКосмос - РИА НаукаБайконур (город)БелоруссияОлег НовицкийОлег КононенкоНиколай ЧубНаука
 
 
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