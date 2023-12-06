https://ria.ru/20231206/zhaparov-1913854081.html

Биография Садыра Жапарова

Биография Садыра Жапарова - РИА Новости, 06.12.2023

Биография Садыра Жапарова

Президент Киргизской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизии. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T00:49

2023-12-06T00:49

2023-12-06T00:49

справки

садыр жапаров

киргизия

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Президент Киргизской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизии. В 1991 году окончил Киргизский государственный институт физкультуры (ныне Киргизская государственная академия физической культуры и спорта имени Б.Т. Турсбекова), в 2006 году – Киргизско-российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина по специальности "юрист".В 1986 году начал трудовую деятельность рабочим в колхозе "Санташ" Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизии. В 1987 году был призван в ряды Советской Армии, до 1989 года служил командиром отделения радиотелеграфистов в Новосибирске.В 1989-1995 годах руководил колхозом "Санташ" Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизии.В 1996 году был инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области.В 1996-2000 годах – заместитель председателя крестьянского хозяйства "Солтонкул" Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизии.В 2000-2002 годах являлся генеральным директором ОсОО "Гузель-МХААД".В 2002-2005 годах – генеральный директор ОсОО "Нурнефтегаз".В 2005-2007 годах, а также в 2010-2013 годах избирался депутатом Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики.В 2007-2009 годы занимал должность советника президента Киргизии Курманбека Бакиева.В 2008-2009 годы был комиссаром Национального агентства Киргизии по предупреждению коррупции.В 2009-2010 годы возглавлял Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе Киргизии.В октябре 2012 году Садыр Жапаров, будучи депутатом, вышел на акцию протеста из-за рудника Кумтора вместе с однопартийцами: лидером партии "Ата-Журт" Камчыбеком Ташиевым и депутатом Талантом Мамытовым. Во время митинга группа лиц под руководством Ташиева перелезла через забор "Белого дома". Дело было рассмотрено в Верховном суде, который признал Ташиева, Жапарова и Мамытова виновными в попытке насильственного захвата власти и публичных призывах к свержению конституционного строя. Ташиев и Жапаров были осуждены на год и пять месяцев заключения, Мамытов – на год. Позже Жапаров выехал за границу, какое-то время он жил на Кипре и в России. В 2013 году сдал депутатский мандат.В 2013 году в селе Саруу Иссык-Кульской области прошел митинг с требованием национализации рудника Кумтор. По данным следствия, митинг финансировал Садыр Жапаров. Участники взяли в заложники несколько человек во главе с тогдашним полпредом правительства в Иссык-Кульской области Эмилем Каптагаевым. Согласно информации Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, митингующим по телефону давал указания Жапаров. В отношении него было возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса: "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".После четырех лет, проведенных за рубежом, Жапаров решил вернуться в Киргизию.25 марта 2017 года он был задержан на киргизско-казахской границе и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника.5 октября 2020 года в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. В ночь на 6 октября Садыр Жапаров был освобожден из тюрьмы протестующими. На фоне протестов премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.9 октября президент Кигизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства Боронова. 10 октября парламент Киргизии утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьера. Однако президент, который должен был подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.14 октября парламент Киргизии повторно утвердил структуру и программу кабмина во главе с премьером Садыром Жапаровым. Депутаты проголосовали единогласно. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Спикер парламента Канат Исаев отказался от исполнения полномочий президента, их взял на себя премьер Садыр Жапаров.20 октября Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по делу о попытке захвата власти в стране в 2012 году. 14 ноября Жапаров объявил о сложении полномочий и.о. президента республики и временной приостановке полномочий главы правительства для того, чтобы участвовать в досрочных выборах главы государства 10 января 2021 года. 20 января 2021 года ЦИК Киргизии официально объявил Жапарова победителем на прошедших выборах президента республики. Он получил 79,2% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.28 января 2021 года Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии. Садыр Жапаров награжден орденом Почета (Россия, 2023). Также ему присвоено звание "Отличник Советской Армии".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, садыр жапаров, киргизия