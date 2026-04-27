Жапаров поблагодарил Путина за поддержку по вопросам сотрудничества

БИШКЕК, 27 апр – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент России Владимир Путин последние пять лет оказывал неизменную поддержку по всем вопросам сотрудничества двух стран и поблагодарил за помощь.
"Считаю уместным выразить благодарность Владимиру Владимировичу: на протяжении последних пяти лет он неизменно оказывает поддержку по всем вопросам кыргызско-российского сотрудничества, решает вопросы, относящиеся к российской стороне. Поэтому мы называем Россию нашим стратегическим партнером", - заявил Жапаров в интервью киргизскому изданию "Кактус медиа".
"Никто не может вызвать президента суверенного государства. Напротив, инициатором визита в Москву выступил я сам. После участия в экологическом саммите в Астане я решил воспользоваться возможностью и провести встречу, решив сразу несколько задач. Владимир Владимирович сразу поддержал эту инициативу", - сказал Жапаров.
По его словам, они более двух часов обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений. "По ряду тем договорились провести дополнительные переговоры с участием профильных министров, которых срочно вызвали, и уже на следующий день состоялась встреча в расширенном составе. Все ключевые вопросы были урегулированы", - рассказал глава Киргизии.
