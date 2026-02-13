Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий

Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы в Бишкеке. Архивное фото

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обратился в Конституционный суд страны для разъяснений по поводу срока его полномочий, чтобы дать ответ возникшим по этому поводу сомнениям в обществе.

Ранее сообщалось, что Жапаров обратился в конституционный суд республики за разъяснением по поводу длительности срока своих полномочий на фоне разговоров о "досрочных выборах".

"Я всегда считаю, что сомнения и спорные вопросы, возникающие в обществе, должны иметь законный и точный ответ. Сегодня в Кыргызстане есть Конституционный суд, и именно этот орган может дать окончательное, точное определение и правовую оценку всем обсуждениям и различным трактовкам, связанным с Конституцией. Поэтому я считаю, что обращение в Конституционный суд по данному вопросу является юридически правильным и логичным шагом", - заявил президент в интервью госагентству Кабар

Он отметил, что проводятся следственные мероприятия и следствие покажет, насколько масштабной была данная инициатива. "Возможно, число участников может оказаться даже больше, чем сейчас озвучивается, однако точный ответ я смогу дать после того, как будут получены итоги расследования", - заключил президент.

В начале недели в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Подписи под документом поставили 75 человек - в том числе бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции.