Рейтинг@Mail.ru
Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 13.02.2026 (обновлено: 12:54 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/zhaparov-2074146664.html
Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий
Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий - РИА Новости, 13.02.2026
Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обратился в Конституционный суд страны для разъяснений по поводу срока его полномочий, чтобы дать ответ возникшим... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:53:00+03:00
2026-02-13T12:54:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_3fb5c964e2f9068f03c54e6d7afcbc83.jpg
https://ria.ru/20260210/kirgiziya-2073488019.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_415b29ca2043969ba11ace3955c85126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий

Жапаров объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы в Бишкеке
Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обратился в Конституционный суд страны для разъяснений по поводу срока его полномочий, чтобы дать ответ возникшим по этому поводу сомнениям в обществе.
Ранее сообщалось, что Жапаров обратился в конституционный суд республики за разъяснением по поводу длительности срока своих полномочий на фоне разговоров о "досрочных выборах".
"Я всегда считаю, что сомнения и спорные вопросы, возникающие в обществе, должны иметь законный и точный ответ. Сегодня в Кыргызстане есть Конституционный суд, и именно этот орган может дать окончательное, точное определение и правовую оценку всем обсуждениям и различным трактовкам, связанным с Конституцией. Поэтому я считаю, что обращение в Конституционный суд по данному вопросу является юридически правильным и логичным шагом", - заявил президент в интервью госагентству Кабар.
Он отметил, что проводятся следственные мероприятия и следствие покажет, насколько масштабной была данная инициатива. "Возможно, число участников может оказаться даже больше, чем сейчас озвучивается, однако точный ответ я смогу дать после того, как будут получены итоги расследования", - заключил президент.
В начале недели в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Подписи под документом поставили 75 человек - в том числе бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции.
В МВД посчитали, что это обращение могло привести к политической напряженности в обществе. А действия инициаторов петиции, как утверждается, были направлены на подрыв стабильности в стране и нанесение ущерба внутреннему единству. По данному факту возбудили дело по статье "Массовые беспорядки". Ранее сотрудниками МВД в рамках этого дела были задержаны занимавший в прошлом пост вице-премьера Бекболот Талгарбеков, экс-депутаты Эмилбек Узакбаев и Курманбек Дыйканбаев.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В пресс-службе президента Киргизии объяснили отставку главы спецслужб
10 февраля, 17:25
 
В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала