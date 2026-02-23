Рейтинг@Mail.ru
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 23.02.2026 (обновлено: 13:23 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/kirgiziya-2076209622.html
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента - РИА Новости, 23.02.2026
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым у олигарха Бориса Березовского, сообщил президент... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:09:00+03:00
2026-02-23T13:23:00+03:00
в мире
киргизия
франция
москва
максим бакиев
борис березовский
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
https://ria.ru/20260221/gknb-2075931808.html
https://ria.ru/20260221/kirgizija-2075930954.html
киргизия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, франция, москва, максим бакиев, борис березовский, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Франция, Москва, Максим Бакиев, Борис Березовский, Садыр Жапаров
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента

Киргизия судится за виллу "Замок-Шато", купленную сыном Бакиева у Березовского

© Sputnik / Аяна БайтемироваФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Флаг Киргизии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 23 фев - РИА Новости. Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым у олигарха Бориса Березовского, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"На юго-востоке Франции есть вилла "Замок-Шато", купленная Максимом Бакиевым у Березовского… По этому делу с 2023 года наше министерство юстиции ведет судебные разбирательства. Но сразу предупрежу, судебные процессы не заканчиваются завтра, они тянутся годами. Кроме того, еще неизвестно, будет ли это здание в будущем передано в пользу Кыргызстана или нет. Все в руках Божьих, посмотрим, время покажет", - заявил лидер страны в интервью госагентству "Кабар".
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
ГКНБ Киргизии будет заниматься только профильной работой, сообщил Жапаров
21 февраля, 09:14
По словам Жапарова, информацию об этой вилле киргизской стороне предоставил бывший партнер Максима Бакиева Алексей Ширшов.
"Еще одной полезной информацией с его стороны стало указание на то, что компания "Элкат" принадлежала Максиму Бакиеву. Она полностью перешла государству. Теперь она на 100 процентов государственная. Ее стоимость предварительно оценивают примерно в 6 миллиардов сомов (68,5 миллиона долларов - ред.)", - уточнил президент.
Глава государства отметил, что также вышеупомянутый предприниматель Ширшов участвует в переговорах в Москве касательно долга Киргизии перед "РусГидро".
"По Верхне-Нарынским ГЭС у нас образовался долг перед "РусГидро" в размере 37 миллионов долларов, а с процентами на сегодняшний день он составляет более 51 миллиона долларов. Проценты по этому долгу растут день ото дня. Международный суд вынес решение, что проценты начисляются именно так. Я отправил делегацию во главе с Данияром Амангельдиевым (вице-премьером, - ред.) в Москву с поручением: "Поезжайте и обсудите пути избавления от этого долга". Там он (Ширшов, - ред.) позвонил Данияру Амангельдиеву и присоединился к переговорам, сказав, что поделится полезной для Кыргызстана информацией по "РусГидро". Так как раньше он работал с ними. У него, оказывается, много информации. Насколько его информация будет полезной, покажет время", - рассказал лидер страны.
Президент подчеркнул, что нынешняя власть Киргизии не позволит Ширшову, как раньше, "оседлать" какое-нибудь министерство и управлять им. "Если будет полезен государству - будем использовать, если нет - скажем: "живи спокойно". Короче, не допустим посягательств на государственную казну. Поэтому не стоит обращать внимание на тех, кто пытается манипулировать, используя тему Ширшова", - подытожил Жапаров.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет
21 февраля, 09:12
 
В миреКиргизияФранцияМоскваМаксим БакиевБорис БерезовскийСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала