Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента

"Еще одной полезной информацией с его стороны стало указание на то, что компания "Элкат" принадлежала Максиму Бакиеву. Она полностью перешла государству. Теперь она на 100 процентов государственная. Ее стоимость предварительно оценивают примерно в 6 миллиардов сомов (68,5 миллиона долларов - ред.)", - уточнил президент.