В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров

БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики Садыр Жапаров.

"Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить", - заявил лидер страны в интервью госагентству Кабар.

По словам Жапарова, в республике нет предпосылок для государственного переворота и законы не позволят ему состояться.