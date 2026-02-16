Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
09:38 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074610417.html
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
в мире
киргизия
садыр жапаров
киргизия
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров

Жапаров: в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота

Президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить", - заявил лидер страны в интервью госагентству Кабар.
Президент Киргизии уволил трех министров
09:11
По словам Жапарова, в республике нет предпосылок для государственного переворота и законы не позволят ему состояться.
"Страной нужно управлять не силой, а головой. Есть пословица: "Сильный рукой побеждает одного, сильный знанием — тысячу" Поскольку у них не хватает ума читать законы, они придумывают такие пути. Где сейчас Бакиев, который хотел управлять силой? Где Атамбаев, который управлял силой? Мы должны учиться на прошлом", - подчеркнул глава государства.
Посол Вакунов: Россия остается одним из крупнейших партнеров Киргизии
14 февраля, 12:00
 
