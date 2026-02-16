https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074610417.html
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров - РИА Новости, 16.02.2026
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:38:00+03:00
2026-02-16T09:38:00+03:00
2026-02-16T09:38:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979809011_0:71:2948:1730_1920x0_80_0_0_e964c1f3d3afa01f4daf1f7bffef535b.jpg
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074604776.html
https://ria.ru/20260214/kirgiziya-2074117597.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979809011_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e3a755206d03a7d7f0d18f07a72e94c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
Жапаров: в Киргизии нет предпосылок для государственного переворота
БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. В Киргизии нет предпосылок для государственного переворота, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить", - заявил лидер страны в интервью госагентству Кабар.
По словам Жапарова, в республике нет предпосылок для государственного переворота и законы не позволят ему состояться.
"Страной нужно управлять не силой, а головой. Есть пословица: "Сильный рукой побеждает одного, сильный знанием — тысячу" Поскольку у них не хватает ума читать законы, они придумывают такие пути. Где сейчас Бакиев, который хотел управлять силой? Где Атамбаев, который управлял силой? Мы должны учиться на прошлом", - подчеркнул глава государства.