Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг

По его словам, не важно, будет президент с Севера или с Юга страны. Главное, чтобы он честно работал, был беспристрастным и справедливым.

Президент, добавил что народ никогда не получает выгоды от разделения на регионы, которое провоцируют политики. "В беспорядках раненые — простой народ, погибшие — простой народ. Видели ли вы за последние 30 лет, чтобы погиб кто-то из близких политиков? Поэтому не превращайте слова недобросовестных политиков в трагедию. Я всё равно устраню болезнь север–юг. Нужно время", - сказал лидер страны.