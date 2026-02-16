Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074615896.html
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг - РИА Новости, 16.02.2026
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что не допустит разделения страны на Север и Юг. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:00:00+03:00
2026-02-16T10:00:00+03:00
в мире
север
юг
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_3fb5c964e2f9068f03c54e6d7afcbc83.jpg
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074610417.html
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074604776.html
север
юг
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_415b29ca2043969ba11ace3955c85126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, север, юг, киргизия, садыр жапаров
В мире, Север, Юг, Киргизия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг

Жапаров заявил, что не допустит разделения Киргизии на Север и Юг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что не допустит разделения страны на Север и Юг.
"Я никогда не допущу разделения на Север и Юг. Такие разделения и расколы политики начинают использовать тогда, когда им это нужно, в своих личных интересах. Используют простой народ", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Киргизии нет предпосылок для госпереворота, заявил Жапаров
Вчера, 09:38
По его словам, не важно, будет президент с Севера или с Юга страны. Главное, чтобы он честно работал, был беспристрастным и справедливым.
"Сегодня мы не делим по регионам, по всей стране во всех регионах ведётся одинаковая работа. Строятся объекты, асфальтируются дороги, возводятся социальные здания. Каждый гражданин должен понимать, что всё это строится не на чьи-то личные деньги, а на государственные, народные средства", - уточнил Жапаров.
Президент, добавил что народ никогда не получает выгоды от разделения на регионы, которое провоцируют политики. "В беспорядках раненые — простой народ, погибшие — простой народ. Видели ли вы за последние 30 лет, чтобы погиб кто-то из близких политиков? Поэтому не превращайте слова недобросовестных политиков в трагедию. Я всё равно устраню болезнь север–юг. Нужно время", - сказал лидер страны.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Президент Киргизии уволил трех министров
Вчера, 09:11
 
В миреСеверЮгКиргизияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала