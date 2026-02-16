https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074615896.html
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг - РИА Новости, 16.02.2026
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что не допустит разделения страны на Север и Юг. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:00:00+03:00
2026-02-16T10:00:00+03:00
2026-02-16T10:00:00+03:00
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
Жапаров заявил, что не допустит разделения Киргизии на Север и Юг
БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что не допустит разделения страны на Север и Юг.
"Я никогда не допущу разделения на Север
и Юг
. Такие разделения и расколы политики начинают использовать тогда, когда им это нужно, в своих личных интересах. Используют простой народ", - заявил глава государства в интервью
госагентству Кабар.
По его словам, не важно, будет президент с Севера или с Юга страны. Главное, чтобы он честно работал, был беспристрастным и справедливым.
"Сегодня мы не делим по регионам, по всей стране во всех регионах ведётся одинаковая работа. Строятся объекты, асфальтируются дороги, возводятся социальные здания. Каждый гражданин должен понимать, что всё это строится не на чьи-то личные деньги, а на государственные, народные средства", - уточнил Жапаров
.
Президент, добавил что народ никогда не получает выгоды от разделения на регионы, которое провоцируют политики. "В беспорядках раненые — простой народ, погибшие — простой народ. Видели ли вы за последние 30 лет, чтобы погиб кто-то из близких политиков? Поэтому не превращайте слова недобросовестных политиков в трагедию. Я всё равно устраню болезнь север–юг. Нужно время", - сказал лидер страны.