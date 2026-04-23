Путин оценил влияние работы Москвы и Бишкека на экономику Киргизии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совместная работа Москвы и Бишкека положительно сказывается на темпах роста экономики Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом.
"Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно. И есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана", - сказал Путин в ходе встречи.