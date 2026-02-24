https://ria.ru/20260224/otstavka-2076389545.html
Президент Киргизии отправил в отставку вице-премьера и главу Минздрава
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку вице-премьера страны Бакыта Торобаева и главу минздрава Каныбека Досмамбетова, сообщили журналистам во... РИА Новости, 24.02.2026
