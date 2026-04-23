Путин вспомнил гостеприимство Бишкека во время своего недавнего визита.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил гостеприимство Бишкека во время его недавнего государственного визита в Киргизию.
Путин в четверг встретился в Кремле с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, очень рад вас видеть, спасибо большое, что приехали. Я вспоминаю, с каким гостеприимством вы нас встречали, всю нашу делегацию, у себя на родине. И мы очень продуктивно тогда поработали", - сказал Путин, обращаясь к Жапарову.
Глава государства также отметил, что все договоренности, достигнутые между Россией и Киргизией, выполняются, а результаты совместной работы государств отражаются в том числе на темпах экономического роста Киргизии.
В ноябре 2025 года Путин посетил Киргизию с государственным визитом и принял участие в саммите ОДКБ.
Появились новые детали визита Путина в Киргизию
30 ноября 2025, 22:58