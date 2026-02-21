ГКНБ Киргизии будет заниматься только профильной работой, сообщил Жапаров

БИШКЕК, 21 фев – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии теперь будет заниматься только своей профильной работой: контрразведкой и борьбой с терроризмом, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
“ГКНБ будет заниматься только своими профильными задачами: это разведка и контрразведка, защита конституционного строя, борьба с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом и незаконным оборотом наркотиков”, - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.
По словам президента, за ведомством сохранятся права на следствие именно по этим направлениям. В экономику они вмешиваться не будут. Как утверждает лидер страны, никто не должен знать, чем именно занимается ГКНБ и кто является их сотрудниками.
“После реформы это будет настоящая спецслужба, подобная прежнему КГБ. МВД же будет заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. Права на ведение следствия по своему профилю останутся за ними. Разумеется, будет составлен четкий перечень полномочий, который мы закрепим законодательно”, - уточнил Жапаров.
На минувшей неделе указом президента Садыра Жапарова были освобождены от должностей глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев и три его заместителя, а также ряд других сотрудников из руководства спецслужбы. Позже президент объяснил, что принял решение об отставке своего давнего соратника Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе, который хотели спровоцировать лица, манипулирующие именем генерала. Позже стало известно, что военная прокуратура Киргизии совместно с МВД по поручению президента расследует факты превышения полномочий со стороны отдельных экс-сотрудников госкомитета.
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
10 февраля, 22:18