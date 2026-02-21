ГКНБ Киргизии будет заниматься только профильной работой, сообщил Жапаров

БИШКЕК, 21 фев – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии теперь будет заниматься только своей профильной работой: контрразведкой и борьбой с терроризмом, сообщил президент республики Садыр Жапаров.

“ГКНБ будет заниматься только своими профильными задачами: это разведка и контрразведка, защита конституционного строя, борьба с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом и незаконным оборотом наркотиков”, - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.

По словам президента, за ведомством сохранятся права на следствие именно по этим направлениям. В экономику они вмешиваться не будут. Как утверждает лидер страны, никто не должен знать, чем именно занимается ГКНБ и кто является их сотрудниками.