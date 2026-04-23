МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем такое полноформатное длительное общение глав государств", - сказал Песков журналистам.
Вечером у президента запланированы встречи непубличного характера.