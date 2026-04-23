Путин в четверг встретится с президентом Киргизии - РИА Новости, 23.04.2026
13:36 23.04.2026
Путин в четверг встретится с президентом Киргизии

Песков: Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Жапаровым

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
  • Встреча президентов состоится во второй половине дня, после чего они продолжат общение за рабочим обедом.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин в четверг работает в Кремле.
"Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем такое полноформатное длительное общение глав государств", - сказал Песков журналистам.
Вечером у президента запланированы встречи непубличного характера.
ПолитикаРоссияКиргизияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
