Президент Киргизии уволил трех министров - РИА Новости, 16.02.2026
09:11 16.02.2026 (обновлено: 09:48 16.02.2026)
Президент Киргизии уволил трех министров
Президент Киргизии уволил трех министров
Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности руководителей МЧС, Минприроды и Минтранса, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 16.02.2026
киргизия, в мире, садыр жапаров
Киргизия, В мире, Садыр Жапаров
Президент Киргизии уволил трех министров

Президент Киргизии отправил в отставку глав Минтранса, МЧС и Минприроды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
БИШКЕК, 16 фев — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности руководителей МЧС, Минприроды и Минтранса, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
"Президент <…> подписал указ, согласно которому <…> Ажикеев Бообек Эргешевич освобожден от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики", — говорится в релизе.
Такими же указами уволены министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев и министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев.
О причинах отставок не сообщается.
При этом Жапаров подчеркнул, что в республике нет предпосылок для государственного переворота, а законы не позволят ему состояться. Он добавил, что контролирует ситуацию, а если происходят "неправильные вещи", то сразу дает поручения все исправить.
КиргизияВ миреСадыр Жапаров
 
 
