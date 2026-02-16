https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074604776.html
Президент Киргизии уволил трех министров
Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности руководителей МЧС, Минприроды и Минтранса, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 16.02.2026
Президент Киргизии отправил в отставку глав Минтранса, МЧС и Минприроды
БИШКЕК, 16 фев — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности руководителей МЧС, Минприроды и Минтранса, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
"Президент <…> подписал указ, согласно которому <…> Ажикеев Бообек Эргешевич освобожден от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики", — говорится в релизе.
Такими же указами уволены министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев и министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев.
О причинах отставок не сообщается.
При этом Жапаров
подчеркнул, что в республике нет предпосылок для государственного переворота, а законы не позволят ему состояться. Он добавил, что контролирует ситуацию, а если происходят "неправильные вещи", то сразу дает поручения все исправить.