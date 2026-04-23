17:49 23.04.2026 (обновлено: 18:52 23.04.2026)
Путин и Жапаров обсудили экономическое сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин принял в Кремле президента Киргизии.
  • Лидеры обсудили двусторонние отношения и отметили активное сотрудничество, которое отражается на экономическом росте республики.
  • Бишкек ожидает участия российского президента в саммите ШОС.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым двусторонние отношения между Москвой и Бишкеком.
"Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно. И есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана", — сказал он.
Путин вспомнил гостеприимство Бишкека во время своего недавнего визита
Президент принял Жапарова в Кремле, он прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. На встрече с Путиным он назвал свою страну стратегическим партнером и главным союзником России.
"Нас связывают исторические узы дружбы", — добавил Жапаров.
Он подчеркнул, что Киргизия ожидает визита Путина для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 31 августа.
В конце прошлого месяца главы государств по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической сфере. Тогда они условились продолжать тесное взаимодействие в период председательства Киргизии в ШОС.
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующее межправительственное объединение, основанное лидерами России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами стали Индия и Пакистан, в 2023-м — Иран, в 2024-м — Белоруссия.
В рамках объединения страны сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сферах образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других. Они нацелены на совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
