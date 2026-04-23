Путин и Жапаров обсудили экономическое сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин принял в Кремле президента Киргизии.

Лидеры обсудили двусторонние отношения и отметили активное сотрудничество, которое отражается на экономическом росте республики.

Бишкек ожидает участия российского президента в саммите ШОС.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым двусторонние отношения между Москвой и Бишкеком.

"Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно. И есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана", — сказал он.

Президент принял Жапарова в Кремле, он прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. На встрече с Путиным он назвал свою страну стратегическим партнером и главным союзником России

"Нас связывают исторические узы дружбы", — добавил Жапаров.

Он подчеркнул, что Киргизия ожидает визита Путина для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 31 августа.

В конце прошлого месяца главы государств по телефону обсудили совместные проекты в торгово-экономической сфере. Тогда они условились продолжать тесное взаимодействие в период председательства Киргизии в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующее межправительственное объединение, основанное лидерами России, Казахстана, Китая , Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами стали Индия и Пакистан , в 2023-м — Иран , в 2024-м — Белоруссия