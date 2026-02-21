Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/kirgizija-2075930954.html
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет - РИА Новости, 21.02.2026
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет
Следственный комитет как отдельное ведомство с прямым подчинением главе государства планируется создать в Киргизии, сообщил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:12:00+03:00
2026-02-21T09:12:00+03:00
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
https://ria.ru/20260217/karmyshakov-2075000893.html
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074615896.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, садыр жапаров
Киргизия, Садыр Жапаров
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет

Следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту Киргизии

© Sputnik / Аяна БайтемироваФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Следственный комитет как отдельное ведомство с прямым подчинением главе государства планируется создать в Киргизии, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Будет создан новый следственный комитет. Основные функции следствия перейдут туда. Генеральная и военная прокуратуры, в свою очередь, будут осуществлять надзор за законностью действий всех структур", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ
17 февраля, 16:48
По его словам, это позволит избежать несправедливости и "подстав" со стороны следственных органов.
"Следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту. Он просто не примет "сырые" или сфабрикованные дела, принесенные оперативниками или министрами. Уголовные дела возбуждаться не будут. Безусловно, граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, не окажутся за решеткой – их сразу отпустят. Только так мы сможем обеспечить соблюдение прав человека если не на 100%, то на 95%. Это обеспечит безопасность будущим поколениям", - уточнил лидер страны.
По словам Жапарова, к реализации реформы планируется приступить в следующем году.
"Это работа на перспективу. Мы подготовим здания и техническую базу. Будет издан указ, соответствующие законопроекты внесут в Жогорку Кенеш (парламент, - ред.), и после их принятия начнется организационная работа", - добавил президент.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
16 февраля, 10:00
 
КиргизияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала