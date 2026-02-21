В Киргизии создадут отдельный следственный комитет

БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Следственный комитет как отдельное ведомство с прямым подчинением главе государства планируется создать в Киргизии, сообщил президент республики Садыр Жапаров.

"Будет создан новый следственный комитет. Основные функции следствия перейдут туда. Генеральная и военная прокуратуры, в свою очередь, будут осуществлять надзор за законностью действий всех структур", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар

По его словам, это позволит избежать несправедливости и "подстав" со стороны следственных органов.

"Следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту. Он просто не примет "сырые" или сфабрикованные дела, принесенные оперативниками или министрами. Уголовные дела возбуждаться не будут. Безусловно, граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, не окажутся за решеткой – их сразу отпустят. Только так мы сможем обеспечить соблюдение прав человека если не на 100%, то на 95%. Это обеспечит безопасность будущим поколениям", - уточнил лидер страны.

По словам Жапарова, к реализации реформы планируется приступить в следующем году.