https://ria.ru/20260221/kirgizija-2075930954.html
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет - РИА Новости, 21.02.2026
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет
Следственный комитет как отдельное ведомство с прямым подчинением главе государства планируется создать в Киргизии, сообщил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:12:00+03:00
2026-02-21T09:12:00+03:00
2026-02-21T09:12:00+03:00
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
https://ria.ru/20260217/karmyshakov-2075000893.html
https://ria.ru/20260216/kirgiziya-2074615896.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, садыр жапаров
В Киргизии создадут отдельный следственный комитет
Следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту Киргизии
БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Следственный комитет как отдельное ведомство с прямым подчинением главе государства планируется создать в Киргизии, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
"Будет создан новый следственный комитет. Основные функции следствия перейдут туда. Генеральная и военная прокуратуры, в свою очередь, будут осуществлять надзор за законностью действий всех структур", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар
.
По его словам, это позволит избежать несправедливости и "подстав" со стороны следственных органов.
"Следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту. Он просто не примет "сырые" или сфабрикованные дела, принесенные оперативниками или министрами. Уголовные дела возбуждаться не будут. Безусловно, граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, не окажутся за решеткой – их сразу отпустят. Только так мы сможем обеспечить соблюдение прав человека если не на 100%, то на 95%. Это обеспечит безопасность будущим поколениям", - уточнил лидер страны.
По словам Жапарова, к реализации реформы планируется приступить в следующем году.
"Это работа на перспективу. Мы подготовим здания и техническую базу. Будет издан указ, соответствующие законопроекты внесут в Жогорку Кенеш (парламент, - ред.), и после их принятия начнется организационная работа", - добавил президент.