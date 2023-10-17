https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html

Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - РИА Новости, 17.10.2023

Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:32

2023-10-17T00:32

2023-10-17T00:32

справки

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

сергей лавров

всекитайское собрание народных представителей

шос

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Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались 40 раз.Президент России Владимир Путин 21 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях. Он посещал Китай чаще, чем любой другой мировой лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию с визитами девять раз – больше, чем любую другую страну.19 мая 2021 года президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае.28 июня в формате видеоконференции состоялась беседа Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.15 декабря 2021 года главы государств по видеосвязи подвели итоги года, обсудили состояние и перспективы практического взаимодействия в условиях пандемии, "сверили часы" по широкому спектру глобальных и региональных проблем.4 февраля 2022 года Владимир путин посетил Китай с рабочим визитом. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Акцент в переговорах был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве. Президент России также посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, прошедшую на Национальном стадионе в китайской столице.7 сентября Владимир Путин встретился "на полях" Восточного экономического форума с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.15 сентября президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).30 декабря 2022 года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеоконференции. Лидеры РФ и Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги уходящего года.22 февраля 2023 года президент России Владимир Путин встретился с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая – начальником Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.В ходе визита в Москву Ван И также встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.10 марта 2023 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики.20-22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Это была первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок.В ходе встречи на высшем уровне обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, углубления сотрудничества на международной арене.В рамках государственного визита Си Цзиньпина в Россию был подписан пакет документов, в частности Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.16 апреля президент России Владимир Путин встретился с членом Государственного совета, министром обороны КНР Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.20 сентября Владимир Путин встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И. Встреча прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.С российской стороны в беседе также принял участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. Очередная 27-я встреча прошла 5 декабря 2022 года в формате видеоконференции. Ожидается, что 28-я встреча глав правительств двух стран пройдет в конце 2023 года.23-24 мая 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил КНР с официальным визитом по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Это был первый визит Михаила Мишустина в Китай в качестве председателя правительства Российской Федерации.Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.В ходе визита в Китай Михаил Мишустин принял участие в работе Российско-Китайского бизнес-форума, а также посетил Университет Цинхуа в Пекине.Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.30 июня 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Пекин, где совместно с министром промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун совместно провел восьмое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности11 сентября 2023 года "на полях" Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча вице-премьера – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином. Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы развития кооперации по широкому спектру направлений, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, металлургию. Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств.3 февраля 2022 года глава МИД РФ Сергей Ларов посетил Китай с рабочим визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Китая встречались 30 марта в городе Туньси (провинция Аньхой, Китай) "на полях" третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, 7 июля на острове Бали (Индонезия) "на полях" заседания министров иностранных дел "Группы двадцати", 28 июля в Ташкенте (Узбекистан) "на полях" заседания СМИД ШОС, 5 августа в Пномпене (Камбоджа) "на полях" мероприятий АСЕАН, АРФ и ВАС, 21 сентября "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 15 ноября на острове Бали "на полях" саммита "Группы двадцати".2 марта 2023 года в Нью-Дели "на полях" министерской встречи "Группы двадцати" состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.В последующем Сергей Лавров и Цинь Ган встречались 13 апреля в Самарканде (Узбекистан) "на полях" министерской конференции стран-соседей Афганистана и 4 мая в штате Гоа в Индии "на полях" заседания Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.26 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял спецпредставителя правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, который посетил Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса.13 июля в Джакарте (Индонезия) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.18 сентября 2023 года состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который посетил Москву с рабочим визитом. Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.В сентябре 2022 года парламентская делегация КНР посетила с визитом Россию. 9 сентября состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу. Также он встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и руководителями думских фракций.9-12 июля 2023 года делегация Федерального Собрания во главе с Валентиной Матвиенко посетила Китай с официальным визитом. Состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. Валентина Матвиенко также встретилась с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.В рамках официального визита Валентина Матвиенко также посетила город Далянь в провинции Ляонин. Глава верхней палаты российского парламента встретилась с первым секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин, председателем Собрания народных представителей провинции Хао Пэном.На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 19 сентября 2023 года в Москве состоялся их 18-й раунд. 22 мая 2023 года в Москве состоялись российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах.Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах.Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон.Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами – довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год.По данным российской статистики, в 2021 году двусторонний товарооборот увеличился на 35,2% до 140,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт составил 68 миллиардов долларов (+38,4%), импорт из КНР – 72,7 миллиарда долларов (+32,3%).По данным ФТС России, в 2022 году двусторонний товарооборот увеличился на 30,5% до 184,8 миллиарда долларов, достигнув нового рекордного значения. Российский экспорт составил 98,8 миллиарда долларов (+43,3%), импорт из КНР – 86 миллиардов долларов (+18,3%). В списке основных торговых партнеров Китая Россия поднялась на 10-е место, опередив Бразилию.Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов.Российский экспорт увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 83,3 миллиарда долларов; импорт увеличился на 63,2% и составил 71,8 миллиарда долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль и обувь, металлы и изделия из них и др.Москва и Пекин намерены увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах.В этих целях в последние годы была сформирована необходимая инфраструктура, в том числе заключено двустороннее соглашение о расчетах и платежах, в России действует уполномоченный банк по клирингу китайских юаней, на Московской бирже ведутся активные торги в паре рубль/юань.В настоящее время 70% трансграничных расчетов проводится в национальных валютах – в российских рублях и китайских юанях.В России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту. В 2022 году в паре юань-рубль на Московской бирже объем торговли увеличился в 100 раз и превысил объем торгов в паре рубль-доллар. Кроме того, в течение 2022 года набрала популярность практика выпуска облигаций в китайской валюте российскими предприятиями. Это делали такие крупные компании как "Роснефть", "РУСАЛ", "Металлоинвест" и многие другие. Кроем того, в пять раз вырос выпуск кобейджинговых карт платежных систем "Мир" и UnionPay.Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов.В портфеле Межправительственной Российско-Китайской комиссии – 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 165 миллиардов долларов. Прежде всего – в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.По данным главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, объем совместных инвестиций России и Китая в различные отрасли российской экономики достиг 750 миллиардов рублей. По его словам, суммарный оборот проинвестированных в 2022 году компаний превысил три триллиона рублей.Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок.Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. По итогам 2022 года поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров.В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.6 сентября 2022 года "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.Россия по итогам 2022 года стала вторым по объемам поставщиком нефти в Китай. По данным таможни, Россия поставила в Китай 86,25 миллиона тонн нефти, что на 8% больше показателей 2021 года.Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. На долю Китая приходится 80% от общего объема иностранных инвестиций на Дальнем Востоке. По итогам 2022 года объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке России превысил 13 миллиардов долларов. Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы.Высокий уровень взаимного доверия способствует поступательному развитию военного и военно-технического сотрудничества. На регулярной основе осуществляются визиты представителей высшего командного состава, проводятся совместные военные учения.С соблюдением всех международно-правовых норм осуществляется торговля вооружением и военной техникой.Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др.В 2020-2021 годах были проведены Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, в рамках которых состоялось около тысячи мероприятий (большинство в онлайн-формате). Церемония закрытия прошла 26 ноября 2021 года в формате телемоста. Согласно решению лидеров, в 2022-2023 годах стороны реализуют очередной крупный межгосударственный проект – Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта.Флагманом двустороннего взаимодействия в области образования является Российско-Китайский университет в Шэньчжэне, созданный на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в 2016 году. В совместном университете обучаются более тысячи студентов и аспирантов, функционируют семь факультетов, в 2020 году были открыты три крупных научных центра с передовыми лабораториями в области вычислительной математики и кибернетики, химии и наук о материалах, перспективных проблем современной биологии.Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристическому сектору.С 6 февраля 2023 года Китай возобновил выездной туризм в Россию. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.Россия и Китай тесно взаимодействуют в борьбе со вспышкой коронавируса. Страны оказали друг другу гуманитарную помощь, направили специалистов, на регулярной основе проводят экспертные консультации.По линии Российского фонда прямых инвестиций достигнуты договоренности о производстве отечественной вакцины "Спутник V" на мощностях фармацевтических компаний КНР. ООО "НПО Петровакс Фарм" сотрудничает с китайской компанией "Кансино" по разработке и производству в России китайского вакцинного препарата "Конвидеция".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, сергей лавров, всекитайское собрание народных представителей, шос