https://ria.ru/20230524/china-1873820084.html

Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств

Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств - РИА Новости, 24.05.2023

Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств

Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:45

2023-05-24T11:45

2023-05-24T11:45

политика

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. "Мы договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств России и Китая. Он объединяет пять межправкомиссий на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. "Сверим часы" на очередную регулярную встречу глав правительств, которая пройдёт в конце текущего года", - сказал он. Премьер также отметил большой потенциал сотрудничества РФ и Китая. "Три дня назад по китайскому сельскохозяйственному календарю наступил сезон "малое изобилие". Он символизирует начало созревания пшеницы и весеннее наполнение рек водами. Предлагаю считать уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей пока лишь "малым изобилием". Совместно с китайскими друзьями будем поступательно наращивать наше сотрудничество и непременно соберём большой урожай, как говорят в Китае, дафэншоу", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html

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Ольга Фомченкова

политика, китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин