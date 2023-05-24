https://ria.ru/20230524/china-1873820084.html
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств
Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:45
политика
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859439119_0:97:2690:1610_1920x0_80_0_0_56c261801ba7b2c936bd233e903c1433.jpg
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. "Мы договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств России и Китая. Он объединяет пять межправкомиссий на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. "Сверим часы" на очередную регулярную встречу глав правительств, которая пройдёт в конце текущего года", - сказал он. Премьер также отметил большой потенциал сотрудничества РФ и Китая. "Три дня назад по китайскому сельскохозяйственному календарю наступил сезон "малое изобилие". Он символизирует начало созревания пшеницы и весеннее наполнение рек водами. Предлагаю считать уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей пока лишь "малым изобилием". Совместно с китайскими друзьями будем поступательно наращивать наше сотрудничество и непременно соберём большой урожай, как говорят в Китае, дафэншоу", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859439119_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_ccaaaaec931a16048afb347b77501c02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств
Мишустин: Россия и КНР активизируют механизмы регулярных встреч глав правительств