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Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств - РИА Новости, 24.05.2023
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11:45 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/china-1873820084.html
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств
Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:45
политика
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. "Мы договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств России и Китая. Он объединяет пять межправкомиссий на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. "Сверим часы" на очередную регулярную встречу глав правительств, которая пройдёт в конце текущего года", - сказал он. Премьер также отметил большой потенциал сотрудничества РФ и Китая. "Три дня назад по китайскому сельскохозяйственному календарю наступил сезон "малое изобилие". Он символизирует начало созревания пшеницы и весеннее наполнение рек водами. Предлагаю считать уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей пока лишь "малым изобилием". Совместно с китайскими друзьями будем поступательно наращивать наше сотрудничество и непременно соберём большой урожай, как говорят в Китае, дафэншоу", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html
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политика, китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Мишустин рассказал о договоренностях с КНР по встречам глав правительств

Мишустин: Россия и КНР активизируют механизмы регулярных встреч глав правительств

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для "сверки часов", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
«
"Мы договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств России и Китая. Он объединяет пять межправкомиссий на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. "Сверим часы" на очередную регулярную встречу глав правительств, которая пройдёт в конце текущего года", - сказал он.
Премьер также отметил большой потенциал сотрудничества РФ и Китая. "Три дня назад по китайскому сельскохозяйственному календарю наступил сезон "малое изобилие". Он символизирует начало созревания пшеницы и весеннее наполнение рек водами. Предлагаю считать уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей пока лишь "малым изобилием". Совместно с китайскими друзьями будем поступательно наращивать наше сотрудничество и непременно соберём большой урожай, как говорят в Китае, дафэншоу", - добавил Мишустин.
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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