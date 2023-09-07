https://ria.ru/20230907/tovarooborot-1894664666.html
Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 32 процента
Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 32 процента - РИА Новости, 07.09.2023
Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 32 процента
Товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:15
2023-09-07T07:15
2023-09-07T07:15
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дмитрий песков
си цзиньпин
экономика
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 71,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - 63,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 13,3%, составив 83,3 миллиарда долларов. Отдельно в августе товарооборот двух стран достиг 20,8 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,3 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html
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китай, россия, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, экономика
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Экономика
Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 32 процента
Товарооборот России и КНР за январь-август вырос до 155,1 миллиарда долларов
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 71,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - 63,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 13,3%, составив 83,3 миллиарда долларов.
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
Отдельно в августе товарооборот двух стран достиг 20,8 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,3 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине
4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин
обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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