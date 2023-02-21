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Патрушев назвал сотрудничество России и Китая успешным - РИА Новости, 21.02.2023
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Патрушев назвал сотрудничество России и Китая успешным
Патрушев назвал сотрудничество России и Китая успешным - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев назвал сотрудничество России и Китая успешным
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал успешным сотрудничество России и Китая по различным аспектам безопасности. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:01
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россия
китай
москва
ван и (политик)
николай патрушев
шос
брикс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал успешным сотрудничество России и Китая по различным аспектам безопасности. "Значительный вклад в развитие российско-китайских отношений вносят регулярные контакты по линии советов безопасности. Успешно функционируют двусторонние механизмы консультаций по стратегической безопасности, а также по общественной безопасности, юстиции и правопорядку", - сказал Патрушев во вторник в Москве в ходе рабочей встречи с членом политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. По словам Патрушева, в многосторонних форматах налажено конструктивное взаимодействие в ШОС и БРИКС. Очередные встречи по линии этих объединений пройдут в текущем году под индийским и южноафриканским председательством соответственно, добавил секретарь Совбеза РФ. Кроме того, продолжается взаимодействие с китайской стороной в рамках многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике, пятый раунд которых ранее в феврале состоялся в Москве, отметил Патрушев. Он напомнил, что китайские делегации также принимают регулярное участие в организуемых Советом безопасности РФ ежегодных международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, китай, москва, ван и (политик), николай патрушев, шос, брикс
Россия, Китай, Москва, Ван И (политик), Николай Патрушев, ШОС, БРИКС
18:01 21.02.2023
 
Патрушев назвал сотрудничество России и Китая успешным

Патрушев назвал сотрудничество России и Китая по вопросам безопасности успешным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал успешным сотрудничество России и Китая по различным аспектам безопасности.
"Значительный вклад в развитие российско-китайских отношений вносят регулярные контакты по линии советов безопасности. Успешно функционируют двусторонние механизмы консультаций по стратегической безопасности, а также по общественной безопасности, юстиции и правопорядку", - сказал Патрушев во вторник в Москве в ходе рабочей встречи с членом политбюро Центрального комитета Компартии Китая, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
По словам Патрушева, в многосторонних форматах налажено конструктивное взаимодействие в ШОС и БРИКС. Очередные встречи по линии этих объединений пройдут в текущем году под индийским и южноафриканским председательством соответственно, добавил секретарь Совбеза РФ.
Кроме того, продолжается взаимодействие с китайской стороной в рамках многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике, пятый раунд которых ранее в феврале состоялся в Москве, отметил Патрушев. Он напомнил, что китайские делегации также принимают регулярное участие в организуемых Советом безопасности РФ ежегодных международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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РоссияКитайМоскваВан И (политик)Николай ПатрушевШОСБРИКС
 
 
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