Ли Хуэй: Китай взял курс на углубление отношений с Россией

Об особом месте отношений с Россией, своем видении путей решения проблемы Корейского полуострова, а также о перспективах и векторах сотрудничества стран ШОС в интервью МИА "Россия сегодня" рассказал посол Китая в России Ли Хуэй.

— Господин посол, в 2017 году российско-китайские отношения по-прежнему находятся на высоком уровне. На ваш взгляд, какие события уходящего года стали наиболее значимыми для российско-китайских отношений?

— В 2017 году китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства продолжили развиваться на высоком уровне, а деловое сотрудничество двух стран достигло значительных результатов. Межгосударственные механизмы взаимодействия непрерывно укреплялись во всех областях сотрудничества, фундамент развития двусторонних межгосударственных отношений стал еще глубже, крепче и мощнее.

Во-первых, 19-й Всекитайский съезд КПК, который проходил в этом году в Пекине с 18 по 24 октября, определил курс на углубление китайско-российских отношений. Генеральный секретарь Си Цзиньпин выступил с важным докладом "Решающая победа в полном построении среднезажиточного общества и завоевания великой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху", подвел итоги новых успехов дипломатии государства с китайской спецификой за последнюю пятилетку, определил в качестве миссии дипломатии государства с китайской спецификой стимулирование создания новой модели международных отношений на принципах взаимоуважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества, а также строительства человеческого сообщества с единой судьбой.

Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства занимают особое место в дипломатии государства с китайской спецификой. Эти отношения — важное воплощение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. Я верю, что под стратегическим руководством глав двух государств, под знаменем идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства сделают еще один шаг к тому, чтобы стать еще более прочными, стабильными и уверенными.

Во-вторых, контакты на высшем уровне — двигатель развития китайско-российских отношений. В 2017 году главы Китая и Россия сохранили высокую частоту встреч — пять раз. В частности, в мае 2017 года президент Путин совершил визит в Китай для участия в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", дав высокую оценку инициативе. Главы двух государств вновь подчеркнули важность и необходимость сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" со строительством Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планы, замыслы и взаимодействия сторон по сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути" привлекли пристальное внимание всего мирового сообщества. В июле 2017 года председатель Си Цзиньпин совершил успешный визит в Россию, главы двух государств подписали совместное заявление "О дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией", утвердили новый план действий по реализации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, разработали всесторонний план по развитию китайско-российских отношений. Лидеры Китая и России также провели неформальные встречи во время саммита G20 в Гамбурге, на саммите БРИКС в Сямэне, а также на 25-м саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, что углубило консенсус по многим важным вопросам в рамках отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства.

В-третьих, контакты между народами двух стран как фундамент стимулирования развития китайско-российских отношений. В 2017 году исполнилось 20 лет Китайско-российскому комитету дружбы, мира и развития и 60 лет Обществу российско-китайской дружбы, также в этом году завершился Год обменов между СМИ РФ и КНР. Обе стороны установили и провели целый ряд разнообразных мероприятий, постепенно улучшая взаимопонимание и дружбу между народами двух стран, укрепляя межобщественную основу развития китайско-российских отношений. Главы обеих стран уделяют пристальное внимание связям между народами, в ходе визита в Россию в июле этого года председатель Си Цзиньпин вместе с президентом Путиным встретились с представителями Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития, представителями СМИ и предпринимательских кругов, подтвердив важнейшее значение связей между народами в осуществлении здорового, стабильного и успешного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства и незаменимую роль межобщественной основы в укреплении китайско-российской дружбы. Сегодня мы с радостью отмечаем, что тонкий ручей взаимопонимания и симпатии между народами Китая и России уже превратился в полноводную реку китайско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение.

Подводя итоги, в 2017 году Китай и Россия постепенно углубляли взаимодоверие на высоком уровне, расширяли масштабы торгово-экономического сотрудничества, улучшали финансовое сотрудничество, реализовывали культурное сотрудничество. Можно сказать, что сотрудничество получило широкое содержание и ощутимые результаты. Я убежден, что совместными усилиями двух стран в 2018 году китайско-российские отношения добьются еще больших успехов и получат новое развитие.

— Одним из главных вызовов для мирового порядка и стабильности является северокорейский кризис. Как вы считаете, сохранят ли России и Китай общие подходы к решению этой проблемы?

— Ядерная проблема Корейского полуострова — это вызов, с которым Китай и Россия столкнулись вместе. С точки зрения разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова вклад Китая очевиден, Китай играет в нем незаменимую роль. Цель Китая в разрешении кризиса ясна и соотносится с общей целью всех заинтересованных сторон, она заключается в твердом отстаивании денуклеаризации полуострова, защите мира и стабильности, разрешении проблемы исключительно дипломатическим и мирным путем.

© REUTERS / Kim Hong-Ji Трансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017 © REUTERS / Kim Hong-Ji Трансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017

Во время визита председателя Си Цзиньпина в Россию в июле этого года министры иностранных дел двух стран на встрече в Москве подписали совместное заявление по проблеме Корейского полуострова. Обе стороны на основе китайской инициативы двойного замораживания — приостановки ядерных испытаний со стороны КНДР и крупномасштабных военных учений со стороны США и Южной Кореи, осуществлении денуклеаризации Корейского полуострова и установлении мирного механизма взаимных уступок, а также российского плана поэтапного разрешения проблемы Корейского полуострова выдвинули совместную инициативу. Китай и Россия единогласно считают, что проблема не имеет военного решения, которое только усугубит проблему и приведет к серьезным последствиям. Не только в прошлом, но и в будущем решение проблемы военным путем не должно становиться выбором какой-либо страны. В основе проблемы Корейского полуострова лежит вопрос безопасности, необходимо разрешить справедливые опасения каждой из сторон по вопросам безопасности. Корень проблемы Корейского полуострова заключается в отсутствии взаимного доверия, и каждая из сторон должна способствовать росту взаимодоверия. Можно сказать, что Китай и Россия в вопросе мирного разрешения проблемы Корейского полуострова играют позитивную, конструктивную роль.

Я хочу подчеркнуть, что для разрешения проблемы Корейского полуострова требуется одновременное лечение и причины и симптомов заболевания. Только принимая целенаправленные меры, можно добиться какого-либо результата. Нельзя действовать грубой силой, и нельзя действовать в одиночку, каждая из сторон должна сохранять выдержку. США и Южная Корея должны продемонстрировать искреннее желание начать диалог. Только двигаясь навстречу друг другу, можно разрешить ядерную проблему Корейского полуострова.

— В следующем году Китай примет у себя саммит ШОС. Какие вопросы будут основными в повестке во время китайского председательства? Какова будет роль стран ШОС в системе региональной безопасности?

— С момента своего создания ШОС неуклонно придерживается шанхайского духа, основанного на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, проведении консультаций, уважении к культурному многообразию и стремлении к совместному развитию, и продолжает укреплять сплоченность, консолидацию и взаимодействие, а также играет большую роль в углублении взаимного доверия, практического сотрудничества, укреплении добрососедства, мира и стабильности в регионе между странами-членами организации, что служит примером межгосударственных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости, сотрудничестве и взаимном выигрыше. Можно сказать, что шанхайский дух обладает жизненной силой, не измеряемой ни временем, ни пространством. В июне этого года на саммите в Астане председатель Си Цзиньпин со своими коллегами достигли важных договоренностей и определили векторы развития ШОС в будущем. Речь идет об укреплении сплоченности и взаимодоверия, усилении сотрудничества в сфере безопасности, сопряжении стратегий развития, углублении гуманитарных связей. По итогам саммита председательство в ШОС перешло к Китаю. При активной поддержке сторон отмечены стадийные результаты в работе государства-председателя.

Китайская сторона будет упорно работать по следующим направлениям. Во-первых, формировать безопасную и стабильную среду в регионе. Подписанная на Астанинском саммите Конвенция ШОС по противодействию экстремизму способствует укреплению правовой базы сотрудничества ШОС в сфере правоохранения и безопасности. Надеюсь, каждая сторона ускорит внутригосударственные процедуры для ее скорейшей ратификации и вступления в силу. Китайская сторона предлагает разработать программу сотрудничества стран ШОС в борьбе с тремя силами зла на предстоящие три года и представить на утверждение на саммите в следующем году. В рамках своего председательства китайская сторона будет организовывать ряд мероприятий, в том числе встречу председателей верховных судов, совещание секретарей советов безопасности, министров обороны, руководителей антинаркотических ведомств, заседание Контактной группы ШОС-Афганистан на уровне замминистров иностранных дел, форум оборонной безопасности и учения против кибертерроризма.

Во-вторых, активизировать сотрудничество по сопряжению стратегий развития. Ускорение сопряжения стратегических инициатив является неизбежным этапом для эффективного реагирования на вызовы и содействия развитию. Уже достигнуты первые результаты по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС. По существу, завершились переговоры по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС. Сотрудничество Китая с государствами-членами ШОС по сопряжению стратегий уже вступило в новую фазу от идеи к действиям, от планирования к реализации. Китай готов со всеми партнерами, руководствуясь принципами совместного согласования, совместного строительства и совместного использования, ускорить воплощение в жизнь итогов Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в нашем регионе на благо наших стран и народов.

В-третьих, активно стимулировать деловое сотрудничество. Необходимо ускорить согласование и подписание Соглашения ШОС об упрощении процедур торговли, провести обоснование ЗСТ ШОС в пользу постепенного формирования институтов регионального экономического сотрудничества. Необходимо поддержать развитие трансграничной электронной торговли, в ближайшее время создать деловую ассоциацию по электронной торговле.

Необходимо укрепить взаимодействие государств-членов в сфере торговли услугами, согласовать и подписать рамки сотрудничества в области торговли услугами между государствами-членами ШОС. Необходимо ускорить процесс работы над разработкой приемлемого варианта создания Банка развития ШОС. Необходимо надлежащим образом продвигать работу по созданию кластера торгово-экономического сотрудничества и пилотных баз индустриального сотрудничества, ускоренными темпами реализовать ряд приоритетных проектов. В следующем году КНР проведет деловой форум ШОС. Помимо этого, первое китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в ноябре следующего года в Шанхае.

В-четвертых, укрепить культурно-гуманитарные контакты. Необходимо формировать сознание большой семьи ШОС, продолжать содействовать обменам и сотрудничеству в гуманитарной области. Китайская сторона выступила с инициативой создать университет ШОС, реализовать программу сотрудничества Китай — ШОС по развитию человеческих ресурсов, создать в ближайшее время союз мозговых центров по экономическим вопросам, создать комиссию ШОС по сотрудничеству СМИ, продолжать такие практики, как организация молодёжных лагерей, летних лагерей школьников и других брендовых мероприятий, проведение шосовских культурных и художественных фестивалей, кинофестивалей, женских форумов, соревнований по ушу с целью сблизить народы нашего региона.

Как показывает жизнь, чем больше усилий приложишь, тем богаче будет урожай. Путь взаимного развития, который выбрали страны ШОС, становится все шире и шире.

— Китай продолжает активно инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс. В частности, в этом году одна из китайских компаний договорилась о покупке 14,4% Роснефти. При этом ряд проектов, о которых много говорили раньше, не получили развития. Например, ВСМ Москва-Казань. Насколько Китаю интересен этот и другие инфраструктурные проекты в России?

— В последние годы, помимо традиционного сотрудничества в энергетической и военной областях, сотрудничество двух стран в области высокоскоростных железных дорог также стало предметом пристального внимания. Китай и Россия в 2014 и 2016 годах подписали Меморандум в области развития высокоскоростного железнодорожного сообщения и Протокол о намерениях сотрудничества в сфере высокоскоростного железнодорожного сообщения, что является важным шагом для Китая и России в строительстве "Одного пояса и одного пути". Для того чтобы обеспечить успешную реализацию двусторонних проектов в области высокоскоростного железнодорожного сообщения, стороны создали совместную китайско-российскую рабочую группу по сотрудничеству в области ВСМ и уже провели ряд рабочих встреч. Как сообщается, проектно-изыскательные работы по ВСМ Москва-Казань уже вошли в финальную стадию. В ноябре этого года стороны успешно создали китайско-российский центр исследований высокоскоростных железных дорог, создав тем самым новый мост для технического сотрудничества в области высокоскоростного железнодорожного сообщения между Китаем и Россией и ускорив ход реализации проекта.

Недавно глава министерства развития Дальнего Востока Александр Галушка сказал в интервью Спутнику: "Масштабы совместных проектов между двумя странами продолжают расширяться в первую очередь в области трансграничной инфраструктуры". Например, два моста дружбы через реку Хэйлунцзян (Амур), которые сейчас активно строятся, это мост Благовещенск-Хейхэ и следующий мост Нижнеленинское —Тунцзян. Кроме того, стороны активно участвуют в продвижении международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Очевидно, что стороны прикладывают встречные усилия по проектам и цели у Китая и России совпадают. Мы готовы работать с Россией, чтобы в полной мере использовать преимущества экономического развития обеих стран и продолжать выявлять потенциал сотрудничества между двумя странами. Стремимся воплощать отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией в еще большее число практических достижений, постоянно обогащая содержание китайско-российских отношений, охватывая два государства и два народа.

— Китайский бизнес сейчас активно развивается на Дальнем Востоке. По данным Минвостокразвития, сейчас китайские инвестиции составляют 30% от общих иностранных инвестиций и больше половины от инвестиций из АТР. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества наших стран в этом регионе? Продолжит ли китайский бизнес наращивать свое присутствие в регионе?

— Китай и Россия — две крупнейшие соседствующие страны. Большая часть границы между двумя странами, которая составляет более 4300 километров, расположена в Северо-Восточном Китае и на Дальнем Востоке России.

Сейчас сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. Китай является крупнейшей страной-поставщиком для Дальнего Востока России, вторым по величине импортером для региона и основным источником иностранного капитала. Все больше китайских предприятий становятся резидентами ТОРов и Свободного порта Владивосток. Согласно статистическим данным, китайские предприятия инвестировали в 28 проектов на Дальнем Востоке, включая такие сферы, как лесное хозяйство, сельское хозяйство, строительные материалы, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, торговля. Общий объем инвестиций составил около 4 миллиардов долларов США.

Дальний Восток имеет важное географическое положения, представляя собой ворота России в Азию. Российское правительство рассматривает Дальний Восток как один из своих приоритетов и активно реализует стратегию развития региона. Начиная с 2015 года на Дальнем Востоке проходит Восточный экономический форум. Во время третьего ВЭФ стороны выразили мнение, что Китай и Россия играют важную роль для региона и являются хорошими партнерами в развитии Дальнего Востока. В ходе 22-й очередной встречи глав правительств Китая и России премьер-министры двух стран также выразили готовность укреплять сотрудничество в таких областях, как энергетика, инвестиции и прочие, чтобы способствовать новым возможностям роста для лучшей взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации, чтобы создавать новые точки роста и осуществлять взаимную выгоду.

Мы должны в полной мере использовать механизмы сотрудничества между двумя правительствами и между регионами, укреплять связь и координацию в политике, законодательстве, а также создавать прочную деловую среду. Для того чтобы придать новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, нужно совершенствовать трансграничную инфраструктуру, налаживать транспортные связи между регионами, стимулировать активность малого и среднего бизнеса и налаживать более тесные контакты между людьми. Убежден, что благодаря совместным усилиям правительств двух стран, неустанным усилиям бизнес-кругов двух стран Китай и Россия, безусловно, выйдут на новый уровень сотрудничества на Дальнем Востоке.