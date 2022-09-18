https://ria.ru/20220918/bezopasnost-1817627956.html

Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности

Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности - РИА Новости, 18.09.2022

Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет российско-китайские консультации по различным аспектам... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:08

2022-09-18T09:08

2022-09-18T09:08

россия

китай

москва

пекин

николай патрушев

го шэнкунь

ян цзечи

безопасность

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении.Патрушев регулярно проводит встречи с китайскими коллегами, в ходе которых обсуждается сотрудничество Москвы и Пекина по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности и совместному противостоянию различным вызовам и угрозам.Москва и Пекин готовы наращивать двусторонние отношения, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок - об этом заявили Патрушев и Ян Цзечи по итогам 16-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедшего 25 мая 2021 года в Москве.Тогда обсуждался широкий круг российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено взаимодействию России и КНР в многосторонних форматах, проблематике международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, а также по ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Предыдущая встреча Патрушева с Го Шэнькунем в рамках двусторонних консультаций по общественной безопасности прошла в декабре 2019 года в Пекине.

https://ria.ru/20220907/peregovory-1815240320.html

https://ria.ru/20220825/patrushev-1812114865.html

россия

китай

москва

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, москва, пекин, николай патрушев, го шэнкунь, ян цзечи, безопасность