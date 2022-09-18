Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности
Секретарь Совбеза Патрушев проведет в КНР российско-китайские консультации по безопасности
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении.
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Москва и Пекин готовы наращивать двусторонние отношения, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок - об этом заявили Патрушев и Ян Цзечи по итогам 16-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедшего 25 мая 2021 года в Москве.
Тогда обсуждался широкий круг российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено взаимодействию России и КНР в многосторонних форматах, проблематике международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, а также по ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Предыдущая встреча Патрушева с Го Шэнькунем в рамках двусторонних консультаций по общественной безопасности прошла в декабре 2019 года в Пекине.