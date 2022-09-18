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Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности - РИА Новости, 18.09.2022
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Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности
Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности - РИА Новости, 18.09.2022
Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет российско-китайские консультации по различным аспектам... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:08
2022-09-18T09:08
россия
китай
москва
пекин
николай патрушев
го шэнкунь
ян цзечи
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении.Патрушев регулярно проводит встречи с китайскими коллегами, в ходе которых обсуждается сотрудничество Москвы и Пекина по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности и совместному противостоянию различным вызовам и угрозам.Москва и Пекин готовы наращивать двусторонние отношения, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок - об этом заявили Патрушев и Ян Цзечи по итогам 16-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедшего 25 мая 2021 года в Москве.Тогда обсуждался широкий круг российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено взаимодействию России и КНР в многосторонних форматах, проблематике международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, а также по ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Предыдущая встреча Патрушева с Го Шэнькунем в рамках двусторонних консультаций по общественной безопасности прошла в декабре 2019 года в Пекине.
https://ria.ru/20220907/peregovory-1815240320.html
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россия, китай, москва, пекин, николай патрушев, го шэнкунь, ян цзечи, безопасность
Россия, Китай, Москва, Пекин, Николай Патрушев, Го Шэнкунь, Ян Цзечи, Безопасность
09:08 18.09.2022
 
Патрушев в КНР проведет российско-китайские консультации по безопасности

Секретарь Совбеза Патрушев проведет в КНР российско-китайские консультации по безопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник посетит Китай, где проведет российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении.
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Патрушев регулярно проводит встречи с китайскими коллегами, в ходе которых обсуждается сотрудничество Москвы и Пекина по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности и совместному противостоянию различным вызовам и угрозам.
Москва и Пекин готовы наращивать двусторонние отношения, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок - об этом заявили Патрушев и Ян Цзечи по итогам 16-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, прошедшего 25 мая 2021 года в Москве.
Тогда обсуждался широкий круг российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено взаимодействию России и КНР в многосторонних форматах, проблематике международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, а также по ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Предыдущая встреча Патрушева с Го Шэнькунем в рамках двусторонних консультаций по общественной безопасности прошла в декабре 2019 года в Пекине.
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РоссияКитайМоскваПекинНиколай ПатрушевГо ШэнкуньЯн ЦзечиБезопасность
 
 
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