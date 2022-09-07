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Георгий Зиновьев: российско-китайские отношения вступают в новый этап

Георгий Зиновьев: российско-китайские отношения вступают в новый этап - РИА Новости, 07.09.2022

Георгий Зиновьев: российско-китайские отношения вступают в новый этап

Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях – это и общая тенденция двусторонних отношений, и эффективный ответ на международные вызовы, заявил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:00

2022-09-07T09:00

2022-09-07T09:00

интервью

китай

россия

георгий зиновьев

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Активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях – это и общая тенденция двусторонних отношений, и эффективный ответ на международные вызовы, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. Он рассказал о перспективах экономического партнерства России и Китая на фоне западных санкций, о том, как ответит Москва, если Сеул решит поддержать предложение США о потолке цен на российскую нефть и когда можно будет ожидать запуска газопровода “Союз Восток”.– Считают ли в Москве возможным сценарий, при котором в результате действий США военные учения Китая вокруг Тайваня превратятся в фактическую блокаду острова? Представители американского истеблишмента продолжают осуществлять визиты на Тайвань, существует ли вероятность, что американские провокации в итоге приведут к военному столкновению между США и Китаем? Или все же военный сценарий развития событий исключен?– Озвучивать в СМИ гипотетические сценарии развития ситуации вокруг Тайваня в результате действий США было бы с моей стороны опрометчиво, тем более, что вопрос урегулирования отношений в Тайваньском проливе является внутренним делом КНР.После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, туда потянулась вереница политиков рангом пониже из США и стран – американских союзниц. Двадцать восьмого августа через Тайваньский пролив осуществили проход два корабля ВМФ США. Президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности 16 августа исчерпывающе охарактеризовал происходящее как "часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, проявление неуважения к суверенитету других стран".Позиция России по тайваньскому вопросу четкая и неизменная: в мире существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью. Исходя из этой твердой позиции и действуя в духе российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сразу после прибытия Пелоси на Тайвань 2 августа МИД России опубликовал соответствующее заявление, в котором в том числе отмечено, что Китай вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в вопросе Тайваня.В целом, события последнего времени в Тайваньском проливе показали готовность США идти на открытые провокации в отношении КНР, активно использовать тайваньский фактор в своей политике всестороннего сдерживания Пекина. В результате – резкий всплеск напряженности и эрозия безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом.– Есть ли основания полагать, что нынешний кризис вокруг Тайваня приведет к активизации военно-политического сотрудничества Москвы и Пекина?– Вопрос о влиянии текущих обстоятельств, обострения тех или иных вопросов на российско-китайские отношения я бы рассматривал в контексте их динамичного развития в последние годы и даже десятилетия. Начало этому процессу было положено нормализацией двусторонних связей в 1989 году. В 1996 году подписана Совместная декларация, которая вывела отношения на уровень равноправного, доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в ХХI веке. В 2001 году заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, определивший основные параметры развития отношений на широкую перспективу. Кстати, в текущем году действие этого, как мы его называем, "Большого договора" продлено еще на пять лет. Российско-китайское сотрудничество не только шаг за шагом шло вперед, но и охватывало все более обширный спектр направлений, став поистине всеобъемлющим. Это новое качество двусторонних связей, определенное как "всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и партнерство", закреплено в подписанном в 2012 году Совместном заявлении глав двух государств.В последние годы на высшем уровне приняты двусторонние политические документы (в том числе Совместное заявление от 4 февраля 2022 года) провозглашающие, что и российско-китайские, и международные отношения вступают в новый этап. Думаю, сейчас вряд ли кто-то поставит под сомнение актуальность и своевременность этого тезиса. Не будет преувеличением сказать, что сегодня, на фоне обрушения однополярного мирового порядка и ускорения процессов демократизации международных отношений, российско-китайские связи могут рассматриваться как образец взаимодействия крупных держав. Они строятся на прочном фундаменте взаимного доверия, безусловного уважения коренных интересов, невмешательства во внутренние дела, взаимовыгодного содействия развитию и процветанию друг друга, других базовых принципов, зафиксированных в международном праве и в двусторонних актах. В результате многолетних усилий Россия и Китай сформировали межгосударственные отношения нового типа, которые превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны".В целом можно сказать, что активизация сотрудничества Москвы и Пекина, причем не только в военно-политической сфере, но и во всех областях – это и общая тенденция двусторонних отношений, и эффективный ответ на те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются в радикально меняющихся внешнеполитических условиях.– Может ли Китай на фоне обострения противоречий с Вашингтоном усилить поддержку Москвы и в том числе форсировать полный переход на взаиморасчеты в национальных валютах? Идут ли переговоры об интеграции российского и китайского аналогов SWIFT – СПФС и CIPS? Поступали ли предложения от китайского регулятора о переходе российских банков на CIPS?– Наше сотрудничество с КНР в практических областях, в том числе в сфере финансов, не носит конъюнктурного характера и не зависит от текущих отношений Москвы или Пекина с той или иной страной. Мы уже много лет ведем последовательную работу по выстраиванию комплексного стратегического торгово-экономического партнерства и расширению его масштабов. Это отвечает интересам наших стран, служит их развитию и благополучию.Нам с китайскими партнерами уже давно стало очевидно, что опираться исключительно на доллар США в двусторонней торговле небезопасно, учитывая неприкрытое желание Вашингтона использовать имеющиеся в его распоряжении финансовые рычаги в политических целях. Речи о полном отказе не шло, но курс на диверсификацию структуры расчетов был определен достаточно четко, прежде всего, за счет их постепенного перевода на национальные валюты. В этих целях в последние годы была сформирована необходимая инфраструктура, в том числе заключено двустороннее соглашение о расчетах и платежах, в России действует уполномоченный банк по клирингу китайских юаней, на Московской бирже ведутся активные торги в паре рубль/юань. Последние события показали, что это был правильный выбор.В 2021 году доля национальных валют в российско-китайских платежах составила 25% и сейчас продолжает поступательно увеличиваться. В этом году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся. Противоправные западные санкции стали мощным дополнительным стимулом для процесса замещения доллара и евро в двусторонней торговле, выстраивания независимой платежной инфраструктуры.– Когда, по вашим оценкам, на территории Китая могут начать принимать карты "Мир", а не только кобейджинговые карты, выпущенные совместно с Union Pay?– Создание национальной платежной системы "Мир" в 2015 году стало эффективным ответом на введение Западом нелегитимных антироссийских санкций. Ее появление укрепило экономический суверенитет России и предоставило нашим гражданам надежный и защищенный способ безналичных расчетов. Со многими странами достигнуты договоренности об использовании карт "Мир" в той или иной форме, которая зачастую зависит от особенностей национального законодательства данных государств. На китайском направлении также проделана большая работа. По ее результатам обеспечена возможность применения так называемых "кобейджинговых карт", одновременно зарегистрированных в системе "Мир" и китайской Union Pay. Это позволяет их держателям свободно расплачиваться за товары и услуги на территориях России и Китая, что уже по достоинству оценено туристами и бизнесменами. Убежден, что практика и формы двустороннего сотрудничества в данной сфере будут постепенно совершенствоваться. Тем более, что доверие к западным системам платежей после их политически мотивированного ухода с российского рынка сейчас необратимо подорвано.– Китайские компании начали расторгать контракты с США по строительству заводов на их территории. Ведутся ли переговоры о том, чтобы перенести какие-либо проекты в Россию?– В отличие от США, где вокруг инвестиций из КНР создается атмосфера враждебности и подозрительности, в России приветствуют капиталовложения из Китая и стараются создать для них благоприятный режим. Дружественные политические отношения между нашими странами обеспечивают стабильные условия для продвижения и расширения такой кооперации. Здесь у нас имеются солидные заделы. В "портфеле" профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США. С участием китайских компаний уже созданы автомобильные и промышленные производства в России, реализуются проекты в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства. Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться.Особое внимание уделяется развитию кооперации и созданию предприятий на российском Дальнем Востоке, где действуют специальные меры государственной поддержки, в том числе созданы преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Там уже работает несколько десятков компаний из КНР, объемы инвестиций измеряются миллиардами долларов. Предметный разговор по этой теме идет и в рамках нынешнего VII Восточного экономического форума, по результатам которого ожидаем появление новых совместных взаимовыгодных проектов.– Ранее посол КНР в России заявил, что Китай готов поставлять в нашу страну авиазапчасти. Планируется ли заключение контрактов в ближайшее время?– Российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской авиации и авиастроения имеет давнюю историю и носит устойчивый характер. Поступательно реализуются флагманские двусторонние проекты – создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и гражданского перспективного тяжелого вертолета, развивается кооперация в области двигателестроения. Мы поставляем в Китай некоторые виды отечественной авиатехники, покупаем у партнеров необходимую нам продукцию. У каждой стороны здесь имеются свои преимущества и наработаны соответствующие компетенции. Мы без сомнения будем их использовать к взаимной выгоде. Что покупать и на каких условиях – должен определять бизнес на рыночных основаниях.– США обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках санкций против нашей страны. Будет ли Москва инициировать ответные меры в отношении Сеула, если ограничительные меры будут введены? Смогут ли они также затронуть Северную Корею?– Знаем о попытках Вашингтона "затащить" Сеул в "картель покупателей" российской нефти, который, по замыслу США, сможет установить на нее "потолок цен". Присоединение Сеула к этой инициативе приведет к серьезным негативным последствиям, прежде всего, для экономики самой Республики Корея. Наша страна поставлять нефть себе в убыток не станет, и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем.Что касается возможности наших ответных действий, то на нынешнем этапе меры финансового характера, действующие в отношении Республики Корея как государства, совершающего в адрес России недружественные действия, считаем достаточными и пропорциональными. Решение об их ужесточении будет приниматься в случае дальнейшей эскалации с южнокорейской стороны. При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях. Обратили внимание на то, что в пользу развития практического сотрудничества по прибытии в Россию высказался новый посол Республики Корея Чан Хо Чжин.Вопросы торгово-экономического взаимодействия России с КНДР не имеют отношения к упомянутому вами сюжету. Импорт российских энергоносителей, наряду с остальной товарной номенклатурой, был приостановлен Пхеньяном в 2020 году в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции. В случае готовности северокорейских партнеров к восстановлению торговых потоков возобновим поставки нефти и нефтепродуктов в соответствующих объемах.– В феврале 2022 года "Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, строительство которого может начаться в 2024 году. Можно ли ожидать запуска газопровода в более сжатые сроки с учетом того, что будет происходить возможное перераспределение российских поставок газа из Европы?– Придаем большое значение продвижению проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Исходим из того, что эта важная инициатива носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам всех участников.В целях продвижения данного начинания ПАО "Газпром" учредил в Улан-Баторе ООО "Газопровод Союз Восток", которое с привлечением российских и монгольских подрядчиков проводит проектно-изыскательские работы. В феврале 2022 года подписан протокол результатов рассмотрения ТЭО, согласован маршрут прохождения газопровода "Союз Восток" через монгольскую территорию, а также выполнены расчеты инвестиционных и эксплуатационных затрат. Российская компания в рамках созданных с правительством Монголии и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией рабочих групп ведет работу по согласованию с китайской стороной условий поставок газа.В целом можно отметить неплохой темп продвижения проекта. Что касается сроков запуска газопровода, то сейчас вряд ли можно назвать какую-либо дату с учетом масштабности и сложности ведущихся и предстоящих работ и переговоров.

https://ria.ru/20220901/tayvan-1813667501.html

https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/ugroza-1813552444.html

https://ria.ru/20220828/yuan-1812645789.html

https://ria.ru/20220902/karty-1814084261.html

https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, китай, россия, георгий зиновьев