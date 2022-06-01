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Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях - РИА Новости, 01.06.2022
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Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях
Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях - РИА Новости, 01.06.2022
Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях
Москва и Пекин будут увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Международной конференции... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:15
2022-06-01T13:40
экономика
сергей лавров
китай
россия
сша
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва и Пекин будут увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".Как рассказал в интервью РИА Новости Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков, компании из приграничных регионов уже наращивают объем взаиморасчетов в национальных валютах. Так, с января по апрель 2022-го в городе Суйфэньхэ платежи с российскими контрагентами в китайской валюте превысили 840 миллионов юаней, что на 370 процентов больше, чем за первые четыре месяца предыдущего года.По данным замглавы МИД Игоря Моргулова, на конец апреля доля национальных валют в торговле между Россией и Китаем составила порядка 25 процентов.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России новые санкции, в том числе заморозили часть валютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов оценил объемы заблокированных средств примерно в 300 миллиардов долларов. Как подчеркнул Владимир Путин, США и Евросоюз, заморозив резервы, фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией. Он добавил, что эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике.
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экономика, сергей лавров, китай, россия, сша
09:15 01.06.2022 (обновлено: 13:40 01.06.2022)
 
Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях

Глава МИД Лавров заявил, что Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва и Пекин будут увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"В условиях, когда США и Евросоюз превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами. На их долю уже приходится четверть нашего товарооборота", — подчеркнул глава МИД.
Как рассказал в интервью РИА Новости Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков, компании из приграничных регионов уже наращивают объем взаиморасчетов в национальных валютах. Так, с января по апрель 2022-го в городе Суйфэньхэ платежи с российскими контрагентами в китайской валюте превысили 840 миллионов юаней, что на 370 процентов больше, чем за первые четыре месяца предыдущего года.
По данным замглавы МИД Игоря Моргулова, на конец апреля доля национальных валют в торговле между Россией и Китаем составила порядка 25 процентов.
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России новые санкции, в том числе заморозили часть валютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов оценил объемы заблокированных средств примерно в 300 миллиардов долларов. Как подчеркнул Владимир Путин, США и Евросоюз, заморозив резервы, фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией. Он добавил, что эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике.
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