https://ria.ru/20220601/torgovlya-1792248183.html

Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях

Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях - РИА Новости, 01.06.2022

Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях

Москва и Пекин будут увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Международной конференции... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:15

2022-06-01T09:15

2022-06-01T13:40

экономика

сергей лавров

китай

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва и Пекин будут увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".Как рассказал в интервью РИА Новости Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков, компании из приграничных регионов уже наращивают объем взаиморасчетов в национальных валютах. Так, с января по апрель 2022-го в городе Суйфэньхэ платежи с российскими контрагентами в китайской валюте превысили 840 миллионов юаней, что на 370 процентов больше, чем за первые четыре месяца предыдущего года.По данным замглавы МИД Игоря Моргулова, на конец апреля доля национальных валют в торговле между Россией и Китаем составила порядка 25 процентов.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России новые санкции, в том числе заморозили часть валютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов оценил объемы заблокированных средств примерно в 300 миллиардов долларов. Как подчеркнул Владимир Путин, США и Евросоюз, заморозив резервы, фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией. Он добавил, что эти события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике.

https://ria.ru/20220426/obligatsii-1785496150.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей лавров, китай, россия, сша