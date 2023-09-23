Важное в туризме за неделю: перспективы "безвиза", новые рейсы и рост цен
Важное в туризме за неделю: "безвиз", новые рейсы, задержки, цены и сезон в Сочи
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФПредставители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минувшая неделя в туризме оказалась более-менее спокойной. На повестке – перспективы безвизового режима для тургрупп с Китаем и Ираном. Индустрия внутренних путешествий тоже развивается, регионам обещают субсидии. Правда, цены растут и будут увеличиваться. Снова есть вести с Бали: за иностанцами будут следить отельеры. О самом важном в отрасли за прошедшие семь дней — в дайджесте РИА Новости.
Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами. Туристы постепенно едут. Так, Приамурье и Приморье уже приняли гостей из Поднебесной.
Как заявил министр экономического развития России Максим Решетников, российская сторона полностью готова к приему гостей из КНР, однако турпоток будет восстанавливаться постепенно.
Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация представителей ведущих турагентств из Ирана. Цель — знакомство с инфраструктурой Северного Кавказа.
В Индонезии снова заговорили о борьбе с нарушениями иностранцев. Так, Иммиграционная служба острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных о гражданах других стран для улучшения надзора над ними.
В Турции – другая проблема, по данным экспертов, спрос на страну упал по сравнению с допандемийными годами почти в полтора раза. Главная причина — рост цен на отдых.
Впрочем, каникулы на наших курортах тоже дорожают и, скорее всего, их стоимость продолжит увеличиваться.
Из хороших новостей: министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму. Выдавать ее начнут уже со следующего года.
Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером. Первый рейс из Симферополя назначен на 3 октября, из Адлера — на 4 октября.
В Сочи подвели предварительные итоги. С начала года на курорте отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне.
"Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.
А вот у Red Wings продолжаются поломки воздушных судов. 21 сентября рейс WZ1140, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок самолета. Напомним, в августе Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух бортов.
Вчера, 22 сентября, Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines) из Антальи выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке в Перми. Никто не пострадал. Перевозчик начал расследование инцидента.
В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта. Зоны разделили по цветам, а остановки для такси – по классам. Появилась цветовая навигация: белый, синий и красный – остановки городского транспорта, зеленый – места посадки в личные автомобили, желтый – в такси с тарифами "Эконом", "Комфорт" и "Комфорт+", черный – в такси премиальной категории обслуживания.