https://ria.ru/20230923/daydzhest-1898118744.html

Важное в туризме за неделю: перспективы "безвиза", новые рейсы и рост цен

Важное в туризме за неделю: перспективы "безвиза", новые рейсы и рост цен - РИА Новости, 23.09.2023

Важное в туризме за неделю: перспективы "безвиза", новые рейсы и рост цен

Минувшая неделя в туризме оказалась более-менее спокойной. На повестке – перспективы безвизового режима для тургрупп с Китаем и Ираном. Индустрия внутренних... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T06:00

2023-09-23T06:00

2023-09-23T06:00

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

китай

максим решетников

аэрофлот

turkish airlines

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минувшая неделя в туризме оказалась более-менее спокойной. На повестке – перспективы безвизового режима для тургрупп с Китаем и Ираном. Индустрия внутренних путешествий тоже развивается, регионам обещают субсидии. Правда, цены растут и будут увеличиваться. Снова есть вести с Бали: за иностанцами будут следить отельеры. О самом важном в отрасли за прошедшие семь дней — в дайджесте РИА Новости.Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами. Туристы постепенно едут. Так, Приамурье и Приморье уже приняли гостей из Поднебесной.Как заявил министр экономического развития России Максим Решетников, российская сторона полностью готова к приему гостей из КНР, однако турпоток будет восстанавливаться постепенно.Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация представителей ведущих турагентств из Ирана. Цель — знакомство с инфраструктурой Северного Кавказа. В Индонезии снова заговорили о борьбе с нарушениями иностранцев. Так, Иммиграционная служба острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных о гражданах других стран для улучшения надзора над ними.В Турции – другая проблема, по данным экспертов, спрос на страну упал по сравнению с допандемийными годами почти в полтора раза. Главная причина — рост цен на отдых.Впрочем, каникулы на наших курортах тоже дорожают и, скорее всего, их стоимость продолжит увеличиваться.Из хороших новостей: министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму. Выдавать ее начнут уже со следующего года.Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером. Первый рейс из Симферополя назначен на 3 октября, из Адлера — на 4 октября.В Сочи подвели предварительные итоги. С начала года на курорте отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне."Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.А вот у Red Wings продолжаются поломки воздушных судов. 21 сентября рейс WZ1140, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок самолета. Напомним, в августе Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух бортов.Вчера, 22 сентября, Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines) из Антальи выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке в Перми. Никто не пострадал. Перевозчик начал расследование инцидента.В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта. Зоны разделили по цветам, а остановки для такси – по классам. Появилась цветовая навигация: белый, синий и красный – остановки городского транспорта, зеленый – места посадки в личные автомобили, желтый – в такси с тарифами "Эконом", "Комфорт" и "Комфорт+", черный – в такси премиальной категории обслуживания.

https://ria.ru/20230921/iran-1897736818.html

https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html

https://ria.ru/20230921/tamozhnya-1897786828.html

китай

иран

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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