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Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов
Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов - РИА Новости, 21.09.2023
Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов
Рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург задержался в аэропорту Бухары более чем на десять часов из-за технических неполадок в лайнере, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:13
2023-09-21T16:13
2023-09-21T17:13
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ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург задержался в аэропорту Бухары более чем на десять часов из-за технических неполадок в лайнере, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airways. "Рейс WZ1140 российской авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок на воздушном судне", – сказал представитель Uzbekistan Airways. По данным пресс-службы, все 88 пассажиров самолета SU-95 были размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием. "После устранения неполадок самолет вылетел в 17.30 (15.30 мск) в Екатеринбург", – добавили в Uzbekistan Airways.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, бухара, екатеринбург, red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бухара, Екатеринбург, Red Wings Airlines
Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов
Рейс из Бухары в Екатеринбург опоздал на десять часов из-за неполадок на борту
ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург задержался в аэропорту Бухары более чем на десять часов из-за технических неполадок в лайнере, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airways.
"Рейс WZ1140 российской авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок на воздушном судне", – сказал представитель Uzbekistan Airways.
По данным пресс-службы, все 88 пассажиров самолета SU-95 были размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.
"После устранения неполадок самолет вылетел в 17.30 (15.30 мск) в Екатеринбург", – добавили в Uzbekistan Airways.
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