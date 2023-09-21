https://ria.ru/20230921/reys-1897817502.html

Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов

Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов - РИА Новости, 21.09.2023

Рейс Red Wings из Бухары в Екатеринбург задержался на десять часов

Рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург задержался в аэропорту Бухары более чем на десять часов из-за технических неполадок в лайнере, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:13

2023-09-21T16:13

2023-09-21T17:13

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ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург задержался в аэропорту Бухары более чем на десять часов из-за технических неполадок в лайнере, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airways. "Рейс WZ1140 российской авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок на воздушном судне", – сказал представитель Uzbekistan Airways. По данным пресс-службы, все 88 пассажиров самолета SU-95 были размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием. "После устранения неполадок самолет вылетел в 17.30 (15.30 мск) в Екатеринбург", – добавили в Uzbekistan Airways.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бухара, екатеринбург, red wings airlines