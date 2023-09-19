https://ria.ru/20230919/kitay-1897237461.html
Россия полностью готова к приему китайских туристов
Россия полностью готова к приему китайских туристов - РИА Новости, 19.09.2023
Россия полностью готова к приему китайских туристов
Российская сторона полностью готова к приему туристов из Китая, однако турпоток будет восстанавливаться постепенно, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:04
2023-09-19T15:04
2023-09-19T15:04
туризм
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новости - туризм
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ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Российская сторона полностью готова к приему туристов из Китая, однако турпоток будет восстанавливаться постепенно, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По словам чиновника, с китайской стороны все еще сохраняются определенные технические вопросы, связанные с безвизовыми поездками туристов из Поднебесной в РФ. "Российская сторона на своей стороне готова принимать, у нас все решения приняты, вся инфраструктура готова, мы ждем китайских гостей, они обеспечивали важную часть турпотока в наших центрах, и в Москве, и особенно в Санкт-Петербурге, в Казани, в Сибири", — сказал Решетников. Он добавил, что есть задача не только выйти на допандемийные показатели, но и превысить их. Министр также отметил, что на сегодняшний день порядка 20 тысяч российских граждан за неполный месяц воспользовались механизмом группового безвизового туризма и посетили Китай. Пока это в основном жители приграничных регионов, в первую очередь Дальнего Востока. Он добавил, что стороны договорились установить постоянный канал связи и решать через него все технические вопросы, связанные с безвизовыми турпоездками.
https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, россия, максим решетников, пекин, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Максим Решетников, Пекин, туристы
Россия полностью готова к приему китайских туристов
Глава Минэкономразвития: Россия полностью готова к приему китайских туристов