https://ria.ru/20230919/kitay-1897237461.html

Россия полностью готова к приему китайских туристов

Россия полностью готова к приему китайских туристов - РИА Новости, 19.09.2023

Россия полностью готова к приему китайских туристов

Российская сторона полностью готова к приему туристов из Китая, однако турпоток будет восстанавливаться постепенно, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:04

2023-09-19T15:04

2023-09-19T15:04

туризм

туризм

новости - туризм

китай

россия

максим решетников

пекин

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551130_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_9e43408d236775db97305b6ce8a6f703.jpg

ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Российская сторона полностью готова к приему туристов из Китая, однако турпоток будет восстанавливаться постепенно, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По словам чиновника, с китайской стороны все еще сохраняются определенные технические вопросы, связанные с безвизовыми поездками туристов из Поднебесной в РФ. "Российская сторона на своей стороне готова принимать, у нас все решения приняты, вся инфраструктура готова, мы ждем китайских гостей, они обеспечивали важную часть турпотока в наших центрах, и в Москве, и особенно в Санкт-Петербурге, в Казани, в Сибири", — сказал Решетников. Он добавил, что есть задача не только выйти на допандемийные показатели, но и превысить их. Министр также отметил, что на сегодняшний день порядка 20 тысяч российских граждан за неполный месяц воспользовались механизмом группового безвизового туризма и посетили Китай. Пока это в основном жители приграничных регионов, в первую очередь Дальнего Востока. Он добавил, что стороны договорились установить постоянный канал связи и решать через него все технические вопросы, связанные с безвизовыми турпоездками.

https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, россия, максим решетников, пекин, туристы