https://ria.ru/20230922/kitay-1897941537.html

В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая

В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая - РИА Новости, 22.09.2023

В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая

Первые после отмены коронавирусных ограничений туристические группы из Китая въехали в Приморский край по безвизовому обмену, всего в пятницу ожидается прибытие РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:36

2023-09-22T10:36

2023-09-22T10:36

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

приморский край

визы

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Первые после отмены коронавирусных ограничений туристические группы из Китая въехали в Приморский край по безвизовому обмену, всего в пятницу ожидается прибытие 64 китайских путешественников, сообщили власти региона. "Сегодня в 11.30 по местному времени (4.30 мск - ред.) границу пересекла первая тургруппа (из Китая) – это 14 человек. Две другие группы ожидаются в 12.00 (5.00 мск), еще одна — после обеда", — рассказали в пресс-службе правительства края со ссылкой на информацию агентства по туризму региона. В пресс-службе агентства по туризму Приморья уточнили РИА Новости, что ожидавшиеся в 12.00 по местному времени тургруппы из Китая уже пересекли границу. Совокупно в их составе было 34 человека — десять в одной и 24 в другой. По словам главы агентства по туризму Приморья Арсения Крепского, которого цитирует пресс-служба правительства края, всего в составе четырех тургрупп из Китая в край в пятницу приедут 64 человека. Китайские гости въезжают в край через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь — Краскино.Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19. Об отправке в КНР первых безвизовых тургрупп из Приморья в КНР в правительстве региона сообщили 15 августа.

https://ria.ru/20230921/kitay-1897708369.html

приморский край

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, приморский край, визы, китай