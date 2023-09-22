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В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая - РИА Новости, 22.09.2023
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Туризм
 
10:36 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/kitay-1897941537.html
В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая
В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая - РИА Новости, 22.09.2023
В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая
Первые после отмены коронавирусных ограничений туристические группы из Китая въехали в Приморский край по безвизовому обмену, всего в пятницу ожидается прибытие РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:36
2023-09-22T10:36
туризм
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туризм
туристы
приморский край
визы
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Первые после отмены коронавирусных ограничений туристические группы из Китая въехали в Приморский край по безвизовому обмену, всего в пятницу ожидается прибытие 64 китайских путешественников, сообщили власти региона. "Сегодня в 11.30 по местному времени (4.30 мск - ред.) границу пересекла первая тургруппа (из Китая) – это 14 человек. Две другие группы ожидаются в 12.00 (5.00 мск), еще одна — после обеда", — рассказали в пресс-службе правительства края со ссылкой на информацию агентства по туризму региона. В пресс-службе агентства по туризму Приморья уточнили РИА Новости, что ожидавшиеся в 12.00 по местному времени тургруппы из Китая уже пересекли границу. Совокупно в их составе было 34 человека — десять в одной и 24 в другой. По словам главы агентства по туризму Приморья Арсения Крепского, которого цитирует пресс-служба правительства края, всего в составе четырех тургрупп из Китая в край в пятницу приедут 64 человека. Китайские гости въезжают в край через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь — Краскино.Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19. Об отправке в КНР первых безвизовых тургрупп из Приморья в КНР в правительстве региона сообщили 15 августа.
https://ria.ru/20230921/kitay-1897708369.html
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новости - туризм, туризм, туристы, приморский край, визы, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Приморский край, Визы, Китай
В Приморье прибыла первая безвизовая группа туристов из Китая

Туристы из Китая впервые после пандемии приехали в Приморье по "безвизу"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Первые после отмены коронавирусных ограничений туристические группы из Китая въехали в Приморский край по безвизовому обмену, всего в пятницу ожидается прибытие 64 китайских путешественников, сообщили власти региона.
"Сегодня в 11.30 по местному времени (4.30 мск - ред.) границу пересекла первая тургруппа (из Китая) – это 14 человек. Две другие группы ожидаются в 12.00 (5.00 мск), еще одна — после обеда", — рассказали в пресс-службе правительства края со ссылкой на информацию агентства по туризму региона.
В пресс-службе агентства по туризму Приморья уточнили РИА Новости, что ожидавшиеся в 12.00 по местному времени тургруппы из Китая уже пересекли границу. Совокупно в их составе было 34 человека — десять в одной и 24 в другой.
По словам главы агентства по туризму Приморья Арсения Крепского, которого цитирует пресс-служба правительства края, всего в составе четырех тургрупп из Китая в край в пятницу приедут 64 человека. Китайские гости въезжают в край через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь — Краскино.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем возобновил действие с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19. Об отправке в КНР первых безвизовых тургрупп из Приморья в КНР в правительстве региона сообщили 15 августа.
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