https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок - РИА Новости, 19.09.2023
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок
Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:56
2023-09-19T13:56
2023-09-19T13:56
туризм
туризм
новости - туризм
россия
китай
пекин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб. А в конечном счете – позволит нарастить турпотоки", — сказал глава ведомства Максим Решетников после встречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин.В новом соглашении странам необходимо прописать ключевые положения по верификации документов, совместимости цифровых печати и подписи в соответствии с законодательством двух стран. "Важно провести эту работу параллельно с процессом создания цифрового сервиса на российской стороне. Это позволит оперативно совместить и интегрировать наши системы сразу после запуска портала", — добавил Решетников. Министр отметил, что в России механизм безвизовых турпоездок, который возобновился 1 августа, работает в полном объеме, а все службы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских путешественников. "Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", — сказал он. Как говорил РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, министерство ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых тургрупп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года.
https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, китай, пекин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Пекин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок
МЭР: Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб. А в конечном счете – позволит нарастить турпотоки", — сказал глава ведомства Максим Решетников
после встречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин
.
В новом соглашении странам необходимо прописать ключевые положения по верификации документов, совместимости цифровых печати и подписи в соответствии с законодательством двух стран. "Важно провести эту работу параллельно с процессом создания цифрового сервиса на российской стороне. Это позволит оперативно совместить и интегрировать наши системы сразу после запуска портала", — добавил Решетников.
Министр отметил, что в России механизм безвизовых турпоездок, который возобновился 1 августа, работает в полном объеме, а все службы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских путешественников. "Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", — сказал он.
Как говорил РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев
, министерство ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых тургрупп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года.
Россияне стали чаще ездить на отдых в Китай