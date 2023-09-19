Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:56 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kitay-1897233336.html
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок - РИА Новости, 19.09.2023
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок
Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:56
2023-09-19T13:56
туризм
туризм
новости - туризм
россия
китай
пекин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889098206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e946c0035e21cd4f70e284f161e1ca.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. "Такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб. А в конечном счете – позволит нарастить турпотоки", — сказал глава ведомства Максим Решетников после встречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин.В новом соглашении странам необходимо прописать ключевые положения по верификации документов, совместимости цифровых печати и подписи в соответствии с законодательством двух стран. "Важно провести эту работу параллельно с процессом создания цифрового сервиса на российской стороне. Это позволит оперативно совместить и интегрировать наши системы сразу после запуска портала", — добавил Решетников. Министр отметил, что в России механизм безвизовых турпоездок, который возобновился 1 августа, работает в полном объеме, а все службы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских путешественников. "Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", — сказал он. Как говорил РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, министерство ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых тургрупп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года.
https://ria.ru/20230919/kitay-1897008127.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889098206_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b3c10f8b6b37cdc25404d8cee76293f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, китай, пекин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Пекин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок

МЭР: Россия и Китай подпишут новое соглашение о цифровизации безвизовых поездок

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб. А в конечном счете – позволит нарастить турпотоки", — сказал глава ведомства Максим Решетников после встречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин.
В новом соглашении странам необходимо прописать ключевые положения по верификации документов, совместимости цифровых печати и подписи в соответствии с законодательством двух стран. "Важно провести эту работу параллельно с процессом создания цифрового сервиса на российской стороне. Это позволит оперативно совместить и интегрировать наши системы сразу после запуска портала", — добавил Решетников.
Министр отметил, что в России механизм безвизовых турпоездок, который возобновился 1 августа, работает в полном объеме, а все службы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских путешественников. "Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", — сказал он.
Как говорил РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, министерство ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых тургрупп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых в Китай
Вчера, 02:47
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКитайПекинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала