https://ria.ru/20230919/krym-1897280206.html
Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером
Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером - РИА Новости, 19.09.2023
Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером
Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:20
2023-09-19T16:20
2023-09-19T19:18
туризм
туризм
новости - туризм
адлер
симферополь
краснодарский край
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "Поезда в Крым из Адлера начнут курсировать в ежедневном режиме. Первый рейс из Симферополя назначен на 3 октября, из Адлера — 4 октября", — говорится в сообщении. В свою очередь в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что назначен дополнительный поезд сообщением Симферополь-Адлер. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, ежедневное сообщение с Краснодарским краем — то, что крайне необходимо, исходя из запросов туристов. "Благодаря расширению возможностей перевозчика сообщение между регионами станет более доступным", — сказал Волченко.
https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, адлер, симферополь, краснодарский край, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), гранд сервис экспресс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Адлер, Симферополь, Краснодарский край, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Гранд Сервис Экспресс
Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером
В октябре "Гранд Сервис Экспресс" запустит поезда между Симферополем и Адлером