https://ria.ru/20230919/krym-1897280206.html

Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером

Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером - РИА Новости, 19.09.2023

Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером

Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:20

2023-09-19T16:20

2023-09-19T19:18

туризм

туризм

новости - туризм

адлер

симферополь

краснодарский край

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Крым наладит ежедневное железнодорожное сообщение с Адлером, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "Поезда в Крым из Адлера начнут курсировать в ежедневном режиме. Первый рейс из Симферополя назначен на 3 октября, из Адлера — 4 октября", — говорится в сообщении. В свою очередь в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что назначен дополнительный поезд сообщением Симферополь-Адлер. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, ежедневное сообщение с Краснодарским краем — то, что крайне необходимо, исходя из запросов туристов. "Благодаря расширению возможностей перевозчика сообщение между регионами станет более доступным", — сказал Волченко.

https://ria.ru/20230905/gorokhovets-1894144901.html

адлер

симферополь

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, адлер, симферополь, краснодарский край, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), гранд сервис экспресс